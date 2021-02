Un chat retrouvé en piteux état sur un marché près de Caen attend sa nouvelle famille

Rio était plutôt mal en point au moment où on l’avait découvert et recueilli, le lendemain de Noël dernier. Aujourd’hui, ce chat est en parfaite santé et en attente d’une nouvelle famille. Une association du Calvados en a bien pris soin et espère le voir bientôt mener la vie heureuse qu’il mérite.

Le 26 décembre dernier, un adorable chat à la robe tabby, aux magnifiques yeux verts et malade errait sur un marché quand il a été pris en charge par une association, La Compagnie de chats sans maître en l’occurrence.

Le félin était « en piteux état » lors de son sauvetage, d’après Mylène, qui accueille des chats pour l’organisation normande à Hérouville-Saint-Clair (14), et citée par Liberté via Actu.fr. C'est aussi ce qu'on peut lire dans la publication le concernant sur la page Facebook de la Compagnie de chats sans maître :

Agé d’un an, Rio s’en est bien remis depuis grâce aux soins et à l’attention apportés par l’équipe de l’association et les vétérinaires. En pleine forme, il a reçu ses vaccins et a été castré.

Un chat amical, tendre et curieux qui attend sa nouvelle famille

L’animal est décrit comme amical et affectueux. Il peut se montrer quelque peu turbulent en de rares occasions, mais ce chat se contrôle de mieux en mieux. Il est très curieux et adore passer du temps dehors. L’idéal serait donc pour lui qu’il soit adopté par une famille disposant d’une maison avec jardin.

En somme, Rio est un chat au tempérament agréable et équilibré, qui a toutes les qualités pour être un excellent compagnon au quotidien et qui mérite d’avoir pleinement sa chance.

Comme pour la plupart des refuges, son adoption se fera moyennant une participation financière, la structure d’accueil devant supporter une variété de frais pour s’occuper de ses pensionnaires : identification, stérilisation, vermifugation, soins vétérinaires… Elle est de 190 euros.