Un chat ressemblant à "un sac d'os" se métamorphose de manière admirable avec l'aide de bénévoles

© Rosy Kim

La transformation d’un chat appelé Khalon est à peine croyable. En quelques mois, ce chat qui n’avait que la peau sur les os, est devenu un animal en parfaite santé et plus heureux que jamais.

En juin 2021, l’association Allergic Rescuers KL, basée à Kuala Lumpur en Malaisie, prenait en charge un chat que tout le monde croyait condamné. Khalon était dans un état de maigreur extrême, ne pesant alors que 1,8 kg, rapporte Newsweek. Son cas était très inquiétant, voire désespéré, mais les bénévoles étaient bien décidés à faire le maximum pour lui donner la moindre petite chance.



Rosy Kim

Rosy Kim, la fondatrice de l’organisation, l’a emmené chez une vétérinaire locale, qui était aussi choquée qu’elle. La praticienne a toutefois été surprise après avoir examiné le chat. « Elle a effectué toutes les analyses – hémogramme, SDMA (pour ses fonctions rénale et hépatique), urine, électrolytes, tyroïde… Et miraculeusement, hormis quelques poux et la grippe, il allait plutôt bien », raconte en effet Rosy Kim.



Rosy Kim

Sauvé et adopté

Khalon, dont l’âge était estimé à 3 ans, a ensuite été confié à une famille d’accueil, qui a en a régulièrement donné des nouvelles et rendu compte de ses progrès sur Instagram. Le chat commençait à prendre du poids et se remettait doucement de sa grippe. Il devenait de plus en plus doux, joueur et affectueux, à mesure que son état s’améliorait.

Son poids a atteint les 2,58 kg, puis a continué d’augmenter pour arriver à 3,42 kg. Il a pu être stérilisé et, en novembre, soit 5 mois après son sauvetage, il a été adopté par un couple d’Australiens venus s’installer en Malaisie.



Rosy Kim

Mike et Madeleine sont devenus ses nouveaux humains, et leur chatte Bella, sa nouvelle amie. Khalon adore sa nouvelle famille, auprès de laquelle il continue de progresser et de redécouvrir les plaisirs de la vie.