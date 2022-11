Un chat pris au piège dans une rivière miaule de désespoir jusqu'à l'arrivée des pompiers

En Italie, alertés par les miaulements d’un chat bloqué au bord d’un cours d’eau, des riverains ont alerté les secours. Les pompiers n’avaient pas la tâche facile à cause de la vase, mais il leur fallait agir au plus vite pour sauver la vie de l’animal.

La détresse d’un chat a connu son épilogue après l’intervention des pompiers dans la rivière où il se trouvait, rapportait Monza Today le dimanche 13 novembre.

Le sauvetage a eu lieu à Monza, près de Milan. Un chat s’était retrouvé pris au piège sur un étroit amas de terre et de vase au bord de la rivière Lambro. Il ne cessait de miauler dans l’espoir qu’on l’entende et qu’on lui vienne en aide. C’était la seule chose qu’il pouvait faire, lui qui était cerné d’un côté par l’eau et de l’autre par la haute paroi de béton.

Heureusement, des passants ont perçu ses cris de désespoir et ont alerté les secours. Ce sont les pompiers locaux qui sont intervenus.

Le félin se trouvait à proximité de la rue Aliprandi, là où le cours d’eau se sépare en 2 avant de se réunifier 1 kilomètre plus loin. La mission était loin d’être simple pour les soldats du feu ; la progression dans cette partie vaseuse de la rivière les mettait à rude épreuve.



L’un des pompiers est descendu, puis a réussi à rejoindre l’emplacement du chat non sans mal. Il l’a ensuite placé dans une caisse de transport, que ses collègues ont hissée à l’aide d’une corde depuis la berge.



Le quadrupède était enfin sain et sauf. Les personnes qui ont assisté à l’opération ont chaudement applaudi ses sauveurs.

Le chat a trouvé un toit, en attendant une famille pour toujours

D’après un post de Raffaella Castelletti dans un groupe Facebook dédié à la communauté locale, le chat s’en remet après avoir reçu à boire et à manger. Il séjournera brièvement chez le vétérinaire, car il est déshydraté, puis sera pris en charge par une certaine Terry Calzone en attendant que l’on retrouve ses éventuels propriétaires ou qu’on le fasse adopter.

L’auteure de la publication, qui est accompagnée de plusieurs photos de l’animal secouru, précise qu’il s’agit d’un mâle et qu’il n’est pas pucé.