Un chat pris au piège au-dessus d'une autoroute est repéré à temps par une automobiliste déterminée à le sauver (vidéo)

Une jeune femme se faisant appeler « @bristexastails » sur TikTok et habitant Houston dans l’Etat du Texas (Etats-Unis) vit pleinement sa passion pour les animaux. Bénévole dans un refuge, elle est également mère d’accueil pour chiens en quête d’un nouveau départ.

Récemment, ce n’est pas à un canidé qu’elle est venue en aide, mais à un chat qui était en grand danger. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo qu’elle a postée le 26 janvier 2025 sur le réseau social et que relaie Parade Pets.

Ce jour-là, elle passait sur un pont au volant de sa voiture quand elle a vu un félin tuxedo pris au piège sur l’un des piliers. Il n’était qu’à quelques centimètres de la catastrophe, suspendu au-dessus d’une autoroute.



@bristexastails / TikTok

@bristexastails s’est tout de suite arrêtée pour tenter de lui porter secours. La manœuvre était extrêmement risquée ; un seul geste maladroit, et l’animal pouvait prendre peur et faire une chute vertigineuse qui lui aurait été fatale. La bénévole a dû se montrer adroite et patiente.

« Je suis tellement reconnaissante de l’avoir vu et d’avoir pu l’attraper »

Elle s’est penchée par-dessus la rambarde et a tendu le bras en direction du chat, qui a fini par se dresser sur ses pattes arrière. C’est ce qui a permis à sa sauveuse de l’atteindre ; elle l’a brièvement caressé sur la tête pour gagner sa confiance, puis s’est empressée de l’attraper pour le soulever.

Le minet était enfin en sécurité dans la voiture de @bristexastails. Un véhicule de police se trouvait juste derrière, l’équipage prêt à aider.

Dans sa vidéo, qui totalise 2,4 millions de vues, elle a lancé un appel aux habitants de Houston et de la ville voisine de Pearland, en espérant que quelqu’un reconnaisse le chat.

« Cela aurait pu être bien pire, je suis tellement reconnaissante de l’avoir vu et d’avoir pu l’attraper, peut-on lire dans la légende accompagnant la séquence. Je n'ai pas eu le nom des officiers, mais merci à celui qui est resté avec moi pendant que j'essayais [de secourir le chat] ! Je prie pour qu'il ait un propriétaire et qu'il n'ait pas été abandonné ici ».



@bristexastails / TikTok

Sa famille le recherchait depuis novembre

Dans une mise à jour, @bristexastails a annoncé une bonne nouvelle. Les propriétaires ont vu la publication et se sont rendus au refuge pour récupérer leur matou, qui s’appelle Miso et qu’ils recherchaient désespérément depuis novembre 2024.

Sa bienfaitrice précise qu’il est un chat d’intérieur et que sa famille l’aime énormément. « Les propriétaires sont des gens formidables et cela s'est avéré être une incroyable sucess story », conclut-elle.

Voici la vidéo :