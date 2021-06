Un chat piégé et enroulé par un python reprend vie grâce à un massage cardiaque (vidéo)

Dans un village du Centre de la Thaïlande, habitants et ouvriers ont porté secours à un chat en grand danger. Un python s’était emparé du félin et enroulé autour de lui pour l’étouffer. Le sauvetage a eu lieu juste à temps.

Porsche a été sauvé in extremis alors que ce chat était la proie d’un serpent constricteur, comme le rapporte le site Toute la Thaïlande ce vendredi 18 juin.

L’incident a eu lieu dans la province de Samut Prakan, à une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale thaïlandaise Bangkok. Des miaulements de détresse étaient entendus dans le village, amenant les habitants et les ouvriers d’un chantier voisin à en rechercher la provenance.

Ils ont finalement pu retrouver le chat en question. L’animal à la robe noire et âgé de 4 ans était victime de l’emprise d’un python de 3 mètres. Caché derrière les broussailles, le reptile s’était enroulé autour de lui et l’enserrait de plus en plus fort dans le but de l’étouffer. Le pauvre félin avait fini par perdre connaissance. Sans l’intervention de ces gens, il n’aurait pas survécu à l’attaque.

Viral Press / YouTube

Le chat libéré, puis réanimé

L’une des personnes s’est chargée d’éloigner le python en s’aidant d’un bâton, tandis que d’autres s’occupaient du chat. Libéré, Porsche a été emmené à bonne distance du serpent et reçu un massage thoracique. Cette réanimation cardio-pulmonaire improvisée a été salvatrice.

Viral Press / YouTube

Le chat a peu à peu retrouvé ses esprits. Il s’est ensuite levé et est parti aussi vite qu’il le pouvait, la démarche encore chancelante.

L’un de ses sauveurs a filmé la scène. La vidéo montre d’ailleurs Porsche jouer avec un autre chat roux après avoir survécu au python.

Play

D’après Toute la Thaïlande, il a été pris en charge par les ouvriers qui l’ont emmené dans leur camp. Ils lui ont donné une gamelle d’eau et du poisson pour l’aider à reprendre des forces et oublier sa mésaventure.

Viral Press / YouTube