Un chat piégé dans une grille de ventilation sans manger ni boire. Les sauveteurs ont opéré pendant 4 jours !

La SPCA de Singapour a réussi l’une des opérations de sauvetage les plus complexes qu’elle ait eu à réaliser. Les bénévoles ont porté secours à un chat pris au piège dans la grille de ventilation d’un restaurant. L’intervention a duré plusieurs jours.

A Singapour, un chat a été sauvé au bout de 4 jours d’intenses efforts de la part de bénévoles et de riverains, comme le rapporte le site Mothership.

Le 4 juin dernier, un passant a remarqué quelque chose d’inhabituel en levant la tête, dans l’une des rues du quartier Little India. Au-dessus de lui, un chat s’était retrouvé coincé derrière la grille de ventilation d’un restaurant et miaulait pour appeler à l’aide.

La personne a alors appelé les secours, mais aucun des services et institutions locaux contactés n’a pu intervenir. C’est finalement la SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) singapourienne qui est passée à l’action.

L’association a envoyé une équipe de bénévoles sur les lieux, mais la mission s’annonçait extrêmement compliquée pour eux. Ils ne disposaient pas de l’équipement adéquat et, pour ne rien arranger, le chat était tout sauf coopératif. Terrifié et méfiant envers les humains, il préférait se cacher à chaque tentative d’approche.

Lbéré au bout de 4 jours

Des employés d’un chantier voisin sont venus donner un coup de main à la SPCA. Ils ont mis leur chariot élévateur à sa disposition pour permettre aux intervenants d’accéder à la grille, mais l’entrée du conduit était trop étroite.

C’est ensuite le personnel du restaurant qui a pris part au sauvetage en perçant un trou dans le dispositif de ventilation. Le chat a été lentement guidé vers la sortie, avant d’être attiré dans une cage par de la nourriture et de l’eau.

Le 7 juin à la mi-journée, le félin était enfin hors de danger. Il a été emmené chez le vétérinaire tout de suite après.

A lire aussi : Une chatte abandonnée incapable de nourrir son nouveau-né pleure pour le retrouver