Un chat perdu il y a un an en Allemagne, retrouvé en France après avoir traversé le Rhin !

La maîtresse de Mogli, un chat dont elle avait perdu la trace en février 2020, désespérait de le revoir jusqu’à cet appel reçu récemment de la part d’une association de protection animale. Le félin, qui vivait en Allemagne, a été retrouvé de l’autre côté du Rhin, en Alsace. Sa puce d’identification a permis de remonter jusqu’à sa propriétaire.

« Je l'ai depuis toujours cherché. J'ai écrit et affiché des pancartes, j'ai aussi cherché sur Facebook », confie Monika Lindemann à France Bleu. Cette habitante de Wyhl am Kaiserstuhl dans le Bade-Wurtemberg, à 2 pas du Rhin et de la frontière franco-allemande, n’avait plus de nouvelles de son chat Mogli depuis le 18 février 2020.

Un an plus tard et alors qu’elle commençait à perdre espoir, l’animal à la robe noire a été retrouvé non pas en Allemagne, mais sur l’autre rive du fleuve et sur le territoire français ; à Ribeauvillé dans le Haut-Rhin.

Comment avait-il pu traverser le Rhin ? Pour le moment, Mogli est le seul à connaître la réponse à cette question. Le plus important toutefois, c’est qu’il est sain et sauf, et de retour auprès de sa propriétaire.

Identifié grâce à sa puce

Découvert dans les bois en Alsace, il a été pris en charge par une association locale, qui l’a emmené chez un vétérinaire de Ribeauvillé dans la foulée. En le passant au lecteur de puce d’identification, il a constaté qu’il en portait bien une. C’est ainsi que le spécialiste et l’organisation ont pu obtenir les coordonnées de sa maîtresse et lui annoncer l’excellente nouvelle.

En l’apprenant, Monika Lindemann a eu un moment de doute, avant de réaliser la chose. Elle s’est rendue dans la commune haut-rhinoise pour récupérer son animal de compagnie.

Elle se dit « très heureuse » et indique que son chat a vite retrouvé ses repères à la maison : « J'ai tout remis en place chez moi : sa gamelle, et il dort de nouveau dans mon lit ».