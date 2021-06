Un chat négligé pendant 15 ans et malade qui sentait "la chair en décomposition" se bat pour la vie !

Sonny n’est pas encore tiré d’affaire, mais bénévoles et vétérinaires travaillent d’arrache-pied pour l’aider à remonter la pente. Ce chat âgé avait été découvert très mal en point et livré à lui-même, avant d’être pris en charge par une association.

La vie d’un chat sénior appelé Sonny n’était que négligence et souffrance jusqu’à son sauvetage le weekend dernier, comme le rapportait le média britannique The Gazette ce lundi 7 juin.

Il avait été découvert par un passant dans un jardin à Marton, dans la banlieue de Middlesbrough (Nord-est de l’Angleterre). Ce dernier en avait aussitôt informé une association locale, Tender Paws Cat Rescue.

Le chat, dont l’âge a été estimé à 15 ou 16 ans, vivait dans un abri totalement insalubre. Très maigre, malade et couvert de puces, il avait passé toute sa vie à cet endroit. Chrissie Meryem, fondatrice de Tender Paws Cat Rescue, a en effet appris qu’il y avait vu le jour et que sa mère avait quitté les lieux avec les 2 autres chatons de sa portée, l’y laissant seul sur place.

Tender Paws Cat Rescue / Facebook

Il s’agit du « pire cas de négligence envers un animal que l’association ait jamais vu », d’après la bénévole.

Après sa découverte, Sonny a été admis aux urgences vétérinaires du centre Greenways, à Ansdell. Son état de santé suscite encore des inquiétudes à ce jour. Chrissie Meryem veut garder espoir, mais elle reste partagée quant à ses chances de survie. « C’est du 50/50 », confie-t-elle à ce sujet. Elle indique toutefois que le chat sénior s’alimente, ce qui est bon signe.

« Tout ce que je souhaite, c'est qu'il connaisse l'amour et la gentillesse »

Son équipe et les vétérinaires attendent les résultats des analyses de sang et des radiographies. Le félin a reçu des antidouleurs et des antibiotiques. Pour Chrissie Meryem, le fait qu’il ait pu survivre malgré toutes les maladies qui l’accablent constitue déjà un petit miracle. Outre sa souffrance et son aspect, la fondatrice de Tender Paws Cat Rescue évoque également la terrible odeur qu’avait le chat au moment de son sauvetage ; elle la compare à celle de la « chair en décomposition ».

Au centre vétérinaire, tous sont mobilisés pour l’aider à se remettre sur pattes. Chrissie Meryem et ses camarades feront aussi en sorte qu’il se sente aimé et entouré. « Qu'il lui reste des jours, des semaines, des mois ou même des années à vivre, tout ce que je souhaite, c'est qu'il connaisse l'amour et la gentillesse », conclut-elle.