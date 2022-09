Un chat maltraité par brûlures délibérées renaît de ses cendres : sa maîtresse plaide l’accident

Shadow, un chat de gouttière noir âgé de 7 ans a eu la vie dure. Il a subi les actes de cruauté de sa maîtresse durant de longues années avant d’être sauvé en janvier 2020.

En effet, un voisin d’Ashley Porter, 30 ans, avait appelé le centre d’aide pour animaux d’Oldham (Angleterre) pour signaler qu’un matou souffrait de nombreuses blessures non soignées.

Des enquêtrices de la RSPCA, Catherine Byrnes et Helen Chapman, s’étaient alors déplacées pour constater les faits.

Shadow ne pouvait en effet plus marcher et endurait d’atroces douleurs, mais Ashley avait promis de prendre rendez-vous chez son vétérinaire dès le lendemain afin qu’il reçoive les soins dont il avait besoin.

Néanmoins, par acquit de conscience, l’organisation qui milite pour le bien-être animal a vérifié les dires de la jeune femme qui se sont avérés être des mensonges.

Shadow a donc été saisi puis conduit à la clinique en urgence.



Un état de santé déplorable

Le docteur a immédiatement remarqué que la fourrure du malheureux se détachait par plaques entières. Il l’a donc rasé et a constaté les dégâts.

« Le pauvre chat avait de vastes blessures non traitées sur tout son corps, ainsi que sur son visage et ses oreilles. Cela semblait être des brûlures plus ou moins récentes. Sa peau était clairsemée par endroits et une zone de tissu séché était visible sur son dos », a déploré Catherine à l’Express.

Shadow a donc été placé sous sédation afin qu’il n’ait plus à souffrir. Ses plaies ont ensuite été soignées une à une. En quelques semaines, le matou résilient se sentait mieux.

Par bonheur, il a rapidement été adopté par un couple aimant qui lui a fait oublier son douloureux passé.



Quand Ashley Porter a été auditionnée par la police, elle a prétexté un terrible accident domestique. Shadow se serait enroulé la queue autour de la bouilloire chaude avant de se la renverser dessus.

Dires bien évidemment réfutés par l’auscultation du vétérinaire. La femme a donc écopé le 23 août 2022 d’une interdiction de détenir un animal de compagnie pour les 10 années à venir.