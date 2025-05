Derrière l'apparent désintérêt de cette chatte pour sa propriétaire au profit de son "papa" se cache la belle histoire de son adoption (vidéo)

Sur TikTok, une vidéo fait fondre les internautes. On y voit Klara, une chatte Persane au regard malicieux, blottie dans les bras du compagnon de sa maîtresse tout en lançant à cette dernière un regard quasi provocateur. Un instant drôle et attendrissant, qui cache pourtant une histoire bien plus profonde. Derrière ses airs de diva, Klara est une miraculée de la vie, sauvée d’un refuge par une femme qui ne se pensait pas faite pour les chats. Leur rencontre a tout changé.