Des vétérinaires sauvent un chaton errant de la grippe féline en lui retirant les deux yeux pour qu'il puisse passer les fêtes de fin d'année aux côtés de son frère

Un mois et demi après avoir secouru un chaton malade et privé d’un œil, une association britannique a recueilli son frère souffrant de la même pathologie et totalement aveugle. Les 2 jeunes félins se sont immédiatement reconnus et attendent désormais d’être adoptés ensemble.

Le 20 décembre dernier, Krissy Raine, inspectrice à la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), découvrait et recueillait un chaton errant dans les rues de Peterlee, dans le comté de Durham (nord-est de l’Angleterre).

Âgé de 14 semaines, le petit animal avait perdu ses yeux à cause de la grippe du chat. Pour le reste, il était relativement en bonne santé. La bénévole l’a appelé Gabriel « parce qu’il est un ange. Tous ceux qui le rencontrent l’adorent », explique-t-elle. Vétérinaires et membres de la RSPCA sont tombés sous le charme de ce chaton extrêmement calme et au caractère amical.

Peu après ce sauvetage, Krissy Raine s’est rendu compte qu’une collègue avait porté secours à un chaton du même âge et atteint de la même maladie dans le secteur.

Gemma Lynch avait, en effet, pris en charge Arthur 6 semaines plus tôt. Les vétérinaires avaient dû lui retirer un œil, mais le second était sauvé.

Les 2 frères ont été réunis dans un moment qui a fait « chaud au cœur » à ceux qui y ont assisté, raconte Krissy Raine. Ils se sont aussitôt reconnus mutuellement, comme le rapporte Chronicle Live.

A lire aussi : L'adorable réaction de ce chat baby-sitter qui sait parfaitement comment endormir son petit frère

Ils ont été confiés à une famille d’accueil, en attendant de leur trouver des adoptants. L’équipe de la RSPCA espère pouvoir les faire adopter ensemble, par un seul et même foyer.