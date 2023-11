Le moment magique où les chats d'un refuge découvrent leur nouveau jardin (vidéo)

Ils sont conquis ! Par dizaines, les chats d’un refuge ont eu l’occasion de découvrir le nouvel espace extérieur sécurisé que leurs bienfaiteurs ont construit pour eux, avec l’aide de généreux donateurs amoureux de la cause animale. Cette scène adorable a été filmée et la vidéo est devenue virale sur TikTok.

Au Furball Farm Cat Sanctuary, un refuge pour chats situé à Faribault dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis), les pensionnaires félins ne sont pas gardés dans des boxes. Issus des rues pour la plupart, ces quadrupèdes évoluent librement dans des espaces où règnent confort et sécurité, en attendant qu’on leur trouve des familles aimantes pour toujours.

Les chats y trouvent tout ce dont ils ont besoin pour s’épanouir et être heureux. Ce bien-être est d’ailleurs palpable dans les vidéos que l’on peut découvrir via le compte TikTok du sanctuaire suivi par plus de 400 000 abonnés.

L’une de ces séquences, mise en ligne le 11 octobre 2023 et relayée par Parade Pets, montre la réaction des chats alors qu’on les laisse prendre possession du dernier projet en date du refuge : un grand jardin aménagé et sécurisé par des grillages.

Sortis par dizaines, les minets explorent les moindres recoins de l’ouvrage et sont manifestement ravis de découvrir les lieux. La sensation de l’herbe fraîche sous leurs pattes et celle du soleil caressant leurs doux pelages leur procurent un bonheur immense.



@furballfarmcatsanctuary / TikTok

Ils peuvent ainsi profiter des nombreuses installations mises à leur disposition, entre niches, tunnels, cachettes, plateformes et autres passerelles.

« C'est enfin arrivé ! »

Les espaces extérieurs grillagés destinés aux chats comme celui que l’on voit dans cette vidéo sont souvent appelés « catio ». Le terme est formé à partir des mots cat (chat) et patio. Ils ont de plus en plus de succès, notamment sur les réseaux sociaux.

Le nouveau catio offert aux chats du Furball Farm Cat Sanctuary a pu être créé grâce aux dons reçus de la part de nombreux anonymes soutenant l’action de cette association. Celle-ci leur a d’ailleurs adressé ses remerciements en légende du post : « C'est enfin arrivé ! Merci de nous aider à réaliser nos rêves ! »

A lire aussi : Kate Beckinsale en deuil : l'actrice annonce une triste nouvelle au sujet de son chat Clive

Depuis sa publication, cette vidéo totalise 4,3 millions de vues sur TikTok.