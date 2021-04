Un chat libéré après avoir s’être retrouvé enfermé plusieurs semaines dans une cavité murale

© SWNS

Molly a passé 3 longues semaines dans une cavité murale avant d’être secourue par la RSPCA et les pompiers. Malgré cette terrible épreuve, la chatte se porte bien. Ses propriétaires sont soulagés.

Un déménagement n’est pas un évènement anodin pour un chat. Cela peut beaucoup le perturber et même lui valoir quelque mésaventure, comme cela a été le cas pour Molly.

Cette chatte s’était, en effet, égarée au moment où ses propriétaires quittaient leur maison de Glossop, dans le Derbyshire en Angleterre, pour s’installer ailleurs, rapportait Gazette & Herald ce mardi 20 avril.

Ses maîtres sont revenus sur les lieux à plusieurs reprises dans l’espoir de la retrouver. Ils lui ont laissé de la nourriture pour l’attirer, mais sans résultat. Le nouveau propriétaire de la maison, Glyn Stafford, en a fait de même, sans plus de succès.

Tout le monde pensait que Molly s’était enfuie loin du domicile, jusqu’à ce que Glyn Stafford entende des miaulements du côté de la cuisine. Ils provenaient de derrière le mur. La chatte était coincée entre les cloisons depuis tout ce temps.

Maigre et affamée, mais bien en vie

L’homme a essayé de lui venir en aide, mais l’endroit était inaccessible. Il a appelé la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) qui a envoyé Jenny Bethel. Cette dernière, qui ne pouvait pas la secourir non plus, a contacté les pompiers du Derbyshire.

Après avoir évalué la situation, ils ont décidé de retirer des éléments du plancher dans la pièce se trouvant au-dessus de la cuisine. C’est ce qui leur a permis d’atteindre Molly et la récupérer.

A lire aussi : Un chat vérifie quotidiennement le même carreau de carrelage depuis sa découverte inattendue il y a 1 an

« Elle avait l'air assez maigre, alors je l'ai emmenée chez un vétérinaire local et heureusement, elle s'est avérée en bonne santé. Elle avait toutefois besoin de se nourrir », raconte Jenny Bethel. La chatte a ensuite été remise à sa famille.