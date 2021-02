Un chat héroïque empêche un bébé de monter sur le balcon (vidéo)

Poussé par la curiosité, un bébé cherchait à monter sur le balcon, mais le chat de la famille, craignant pour sa sécurité, l’en a empêché. Il l’a même fait à plusieurs reprises. Une scène qui a été filmée et la vidéo partagée, devenant virale.

En découvrant le monde qui les entoure, les enfants en bas-âge laissent libre cours à leur nature curieuse et à l’émerveillement. Ce faisant, ils peuvent parfois se mettre en danger, n’ayant pas conscience de ce qui les attend au tournant. Heureusement, des anges gardiens veillent au grain, comme cela a été le cas dans la vidéo dont il s’agit ici, relayée par The Dodo.

Elle a été enregistrée dans un appartement à Bucaramanga, dans le nord de la Colombie, et postée sur la plateforme YouTube le 22 janvier dernier, où elle totalise déjà plus de 400 000 vues à ce jour.

On y voit un bébé âgé d’un an s’amusant au balcon, sous l’œil à la fois bienveillant et vigilant du chat de la famille. L’enfant voulant voir ce qui se passe à l’extérieur, il se hasarde à escalader le garde-corps, mais le félin n’a pas du tout l’intention de le laisser faire.

D’un coup de patte, il rabaisse la main du garçonnet pour l’empêcher de poursuivre sa tentative risquée. Le nourrisson est surpris, puis après un temps d’arrêt, il décide de réessayer. Là encore, le chat lui fait comprendre que c’est une bien mauvaise idée. Il fait à nouveau redescendre ses mains, puis saute sur le balcon pour se mettre en opposition et prévenir tout autre essai. L’enfant finit par renoncer et revient dans l’appartement.

Bien entendu, ce dernier ne risquait rien, car un filet de sécurité est installé. L’homme qui filme, très probablement son père, ne serait évidemment pas resté les bras croisés autrement.

