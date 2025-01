Une chatte gestante réserve une belle surprise à sa famille d’accueil en mettant bas le premier jour de l’année

Ivory a connu des jours difficiles. Âgée d’à peine 1 an, la chatte a vécu la quasi-totalité de son existence dans un endroit surpeuplé de félins. Elle ne bénéficiait d’aucune attention jusqu’à ce que la fondatrice de l’association Foster Kitten Mama s’intéresse à son cas. Elle confiait à ce propos à Love Meow : « Elle a environ un an et a eu au moins une autre portée. Heureusement, ce sera la dernière ». Quelques jours plus tard, Ivory disposait d’une chambre rien que pour elle, de nourriture et de jouets. C’est dans cet endroit que ses chatons allaient pouvoir naître.

@fosterkittenmama / Instagram

Une installation en bonne et due forme

Ivory n’a pas tardé à s’acclimater à son nouvel environnement, dans la maison de Heidi Shoemaker, la directrice de l’association. Tout a été pensé pour le bien-être de la chatte : du couchage confortable à la réserve de nourriture, en passant par la montagne de couvertures en prévision des naissances.

Heidy et Ivory ont très vite noué une relation de confiance. La chatte réservait toujours un accueil des plus chaleureux à sa bienfaitrice.

@fosterkittenmama / Instagram

« Nous avons passé Noël sans voir apparaître de bébé »

Heidi restait sur le qui-vive pensant que sa protégée allait accoucher sous peu. Elle avait tout prévu dans la chambre dédiée à la chatte, y compris un panier disposé pour l’accouchement. Alors qu’Ivory rangeait sans cesse les coussins et couvertures qui s’y trouvaient, la mère d’accueil pensait à une arrivée imminente des petits. Ce ne fut pas tout à fait le cas car plusieurs jours sont passés, dont Noël, sans qu’il ne se passe quoi que ce soit.

Ivory ne manquait de témoigner une affection toujours aussi grande envers Heidi qui se souvient : « Je mettais mon doigt sur sa patte et elle l’enroulait légèrement. Chaque soir, je me couchais en m’attendant à être réveillée ».

Un jour, au petit matin du Nouvel An

Ivory aura donc laissé passer la fin d’année. C’est le matin du Nouvel An que le travail a commencé. Quelques heures plus tard, elle tenait 5 chatons en bonne santé entre ses pattes.

@fosterkittenmama / Instagram

Heidi donnait des nouvelles de cette petite famille du Nouvel An : « Ivory et les bébés sont heureux, au chaud, rassasiés ». Nous leur souhaitons donc une belle année et leur adressons nos meilleurs vœux de bonheur dans leurs futures familles.