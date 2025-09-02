Un chat fraîchement adopté étonne son humain en s'adonnant à un jeu typiquement canin (vidéo)

Les chats nous étonneront toujours, et certains plus que d'autres. C’est le cas de Leo, un jeune Devon Rex au comportement pour le moins inhabituel. Son propriétaire ne s’attendait pas à le voir adopter une attitude propre aux chiens. De quoi susciter l’étonnement et les sourires sur les réseaux sociaux.

Un homme habitant Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), a partagé son expérience féline peu commune sur le réseau social Reddit, où il se fait appeler “tasyn123”.

Il avait adopté son chat, un adorable Devon Rex au pelage bicolore de 11 mois et répondant au nom de Leo, en février 2025.

Son ami à vibrisses l’avait très vite surpris en révélant un talent insoupçonné, que l’on retrouve davantage chez les chiens que les chats.

“Je pense que j'ai accidentellement adopté un chien”, a effectivement écrit tasyn123 dans son post Reddit comportant une courte vidéo montrant le quadrupède à l’oeuvre.

On y voit le chat assis sur le canapé, observant très attentivement son humain. Ce dernier lui lance un jouet qu’il s’empresse d’aller récupérer, avant de le déposer en face de son propriétaire pour inciter celui-ci à le projeter à nouveau.

Oui, ce chat adore jouer à rapporter, de la même manière que les chiens. Une caractéristique certes rare chez nos compagnons félins, mais pas inexistante. Certains ont, en effet, appris à s’adonner à cet exercice ou le font de manière instinctive.

Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant s’agissant d’un Devon Rex, une race de chat connue pour la grande énergie qui l’anime et son important besoin d’activité.

“Les chats élevés aux côtés de chiens imitent leur comportement”

La séquence, mise en ligne le 16 août 2025 sur Reddit et relayée par Newsweek , a amusé de nombreux internautes. Beaucoup d’entre eux ont réagi en commentaires. “Mon chat fait la même chose, mais se contente d’aller chercher [l’objet]. Il me dit en gros d'aller le ramener moi-même“, a ainsi écrit devil_players.



tasyn123 / Reddit

A lire aussi : Cette chatte semblait farouche et distante au refuge, mais s’est métamorphosée dans les bras de ses nouveaux parents

Le comportement de la chatte d’Odd-Dish-474 est encore plus surprenant, puisqu’elle “joue aussi à rapporter, mais ne le fait que si je pose un chiffon blanc ou un sac plastique par terre, et elle le laisse tomber à chaque fois.”

“Parfois, les chats élevés aux côtés de chiens imitent leur comportement, a commenté, pour sa part, Key_Letterhead1149. Certains Bengals ont aussi tendance à rapporter.“