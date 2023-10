Un chat et sa famille redonnent de l'espoir à un chaton aveugle en quête de bonheur

Être un chaton errant n’est déjà pas de tout repos. Si, en plus, l’animal est privé de l’un de ses sens, sa vie se transforme en une succession de défis difficilement surmontables. C’est ce qui est arrivé à Stevie, mais celui-ci a pu compter sur une famille en or dès le départ.

Jamie Myers est mère d’accueil bénévole pour chats à Spokane, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). Récemment, l’association locale SpokAnimal lui avait confié un chaton en très grande difficulté.

Appelé Stevie, le jeune félin de 4 semaines souffrait d’une infection oculaire particulièrement sévère. Les vétérinaires l’ayant examiné ont compris qu’ils n’avaient d’autre choix que de retirer ses globes oculaires pour lui sauver la vie.



L’opération a eu lieu et Stevie a dû apprendre très tôt à vivre avec son handicap. D’emblée, Jamie Myers a été charmée par cette adorable créature qui faisait montre d’une volonté sans faille. Le chaton roux s’accrochait à la vie et avait bien l’intention d’en profiter pleinement.

Les premiers jours étaient cependant compliqués. « Il ne voulait pas trop manger ni boire, et j'ai dû le nourrir à la seringue », raconte la bénévole à Love Meow.

Son état s’est ensuite progressivement amélioré à mesure qu’il s’alimentait correctement. Il réclamait de plus en plus d’affection et sa bienfaitrice le tenait contre elle lorsqu’il voulait dormir. « Le niveau de confiance qu'il a pour moi est incroyable », dit-elle.



L’appétit de Stevie allait crescendo, tout comme son énergie. Devenu curieux et joueur, il a commencé à utiliser ses autres sens pour s’orienter. « Il n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et se balade avec joie peu importe où nous l'emmenons », relate Jamie Myers.



« J'ai su que nous étions sa famille pour toujours »

Il était temps pour le chaton d’être présenté à ses aînés. Parmi les chats de la maison, Prince Waffles s’est pris d’affection pour le nouveau venu. Ils sont très vite devenus inséparables.



Après s’être épuisé à jouer, Stevie cherchait systématiquement Waffles pour se blottir contre lui et faire sa sieste.



Jamie Myers s’attachait de plus en plus au petit félin aveugle et voyait à quel point lui et Waffles étaient complices. Elle devait se rendre à l’évidence ; le chaton ne pouvait pas trouver meilleur foyer que le sien. « Dès l'instant où je l'ai vu, confie-t-elle à ce propos, j'ai su que nous étions sa famille pour toujours ». Elle l’a ainsi officiellement adopté.

Après des débuts chaotiques dans la vie, Stevie a eu la chance de trouver des êtres bienveillants et affectueux qui l’ont accueilli à bras – et à pattes – ouverts.

