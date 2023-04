Une famille d’accueil décide d’adopter le chaton aveugle et amputé qu’elle garde, pour lui offrir les meilleurs soins de santé possibles

Sticky est arrivé dans un refuge situé à Miami (États-Unis) alors qu’il avait seulement quelques semaines. Il était très maigre et avait déjà plusieurs soucis de santé, comme la gale. De plus, il avait probablement souffert d’une infection des yeux non soignée, qui l’avait laissé aveugle. Et comme si cela ne suffisait pas, il s’était cassé une patte, comme le relate Cole & Marmalade.

© crazyfostercats / Instagram

Sticky a intégré une famille d’accueil aimante

Abigail, une famille d’accueil, a immédiatement accepté de prendre en charge le pauvre chaton. Elle avait beau avoir plusieurs années d’expérience en la matière, ce félin a été son plus grand défi. Il était d’une profonde gentillesse, mais sa santé était très fragile et Abigail a cru le perdre de nombreuses fois.

Pour commencer, la patte cassée de Sticky n’a pas pu être réparée. Une fois qu’il a été assez grand pour être opéré, celle-ci lui a été amputée. Pour ses autres soucis de santé, le chaton a reçu de nombreux traitements, dont des bains médicamenteux et une pommade pour les yeux. Le félin semblait se porter de mieux en mieux, sous l’œil vigilant de sa maman d’accueil.

Sticky a commencé à avoir des problèmes de convulsion

Plus Sticky grandissait, et plus sa personnalité se révélait. Il était très joueur, aimait faire de la peinture, et était aussi gourmand.

© crazyfostercats / Instagram

Malheureusement, ses problèmes de santé n’étaient pas terminés. Pour une raison indéterminée, il a commencé à avoir des crises convulsives. Sa maman d’accueil a cru devoir le faire euthanasier, mais Sticky s’est montré courageux et battant.

Toutefois, pour lui offrir les meilleurs soins possibles, Abigail a décidé de l’adopter au moment où ses convulsions se sont intensifiées, passant à une fois par semaine. Elle tenait à s’assurer que tout serait fait pour améliorer la santé du chaton.

Les vétérinaires « ont remarqué dans ses analyses de sang qu'il semblait y avoir quelque chose qui se passait avec son foie et que des suppléments hépatiques seraient bénéfiques. […] J’espère vraiment que cela aidera à mettre un terme à ses crises », a écrit Abigail sur Instagram.

Nous espérons également que cela apportera enfin une solution aux soucis de santé de Sticky, mais une chose est sure, c’est qu’avec sa maman, il est bien entouré et accompagné pour traverser toutes ces épreuves.