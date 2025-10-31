« À qui appartient ce chat ? », un chat solitaire se promène dans un avion et plonge les passagers dans l’incompréhension pendant plusieurs heures (vidéo)

Les passagers d’un vol aux États-Unis ont été plongés dans une enquête malgré eux après qu’un chat a été découvert en cabine. Quand le personnel a demandé à qui il appartenait, personne n’a répondu. La boule de poils semblait voyager seule jusqu’à ce que le mystère s’éclaircisse.

Sur la plateforme sociale TikTok, une utilisatrice utilisant le pseudonyme @greygoose_ontherocks a été témoin d’une scène plutôt amusante tandis qu’elle prenait l’avion. Elle était assise sur son siège lorsque le personnel a fait une annonce. Il demandait aux voyageurs à qui pouvait bien appartenir le chat que l’une des hôtesses de l’air tenait dans ses bras. Une boule de poils qui a suscité l’interrogation pendant plusieurs heures, car personne ne semblait la connaître.

Voyager avec un animal de compagnie demande de l’organisation et de la patience. Nos chiens ou nos chats ne sont pas toujours habitués aux différents moyens de transport et sont parfois mal à l’aise. Certaines, au contraire, peuvent se sentir en confiance et mener leur vie comme d’ordinaire. Le chat de la vidéo en est le parfait exemple.

@ greygoose_ontherocks / TikTok

Un chat inconnu

Dans la publication, rapportée par Yahoo Creators , ce dernier est confortablement installé dans les bras de l’hôtesse de l’air. On comprend alors que celle-ci l’a trouvé dans une allée et a tenté de le réunir avec son propriétaire. Toutefois, lorsqu’elle a demandé à qui appartenait ce dernier, elle n’a obtenu aucune réponse, et ce, pendant des heures, selon @greygoose_ontherocks.

C’était à se demander si la boule de poils était réellement montée dans l’avion avec une personne, car aucun des voyageurs ne semblait la connaître. Du moins, aucun de ceux qui avaient entendu l’annonce ! Effectivement, le félin avait bien un propriétaire, mais ce dernier dormait profondément pendant le vol. Il n’a donc pas entendu qu’il était recherché et ne savait évidemment pas que son chat s’était enfui.

Un petit malin

L’animal avait profité de son sommeil pour se hisser à l’extérieur de son sac de transport. Plus tard, son maître a admis avoir oublié de refermer celui-ci, ce qui a permis à son animal de partir à l’aventure. Pendant qu’il dormait, le personnel, mais aussi une autre passagère, ont pris soin du quadrupède : « Une inconnue l'a gardé sur ses genoux jusqu'à ce qu'il soit récupéré ! »

Finalement, le chat a retrouvé son humain pour le reste du voyage. Le personnel à bord et les passagers n’oublieront certainement pas cette drôle d’anecdote !