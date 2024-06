Des écoles aux cafés de son village, ce chat sans-gêne s’invite partout où il peut entrer

À Bromley Cross près de Manchester (Angleterre), vit Franklin, un adorable chat Ragdoll qui adore rôder dans les rues de son village. Même s’il est choyé par Jess Bolton et ses 3 filles, Bella, Annie et Matilda, le minou d’un an à la fourrure blanche ne peut s’empêcher de visiter chaque recoin de son royaume.

« Il se promène juste comme s’il possédait l’endroit. »

Jess a souvent reçu des signalements de la part de personnes qui croyaient que Franklin était un chat perdu. Depuis, elle a équipé son félin d’un tracker afin de suivre ses déplacements. C’est de cette manière que la mère de famille a réalisé que le chat visitait de nombreux endroits dans le village.

© Jess Bolton

« Il a commencé à accompagner Annie et Matilda à l’école [Eagley Juniors] tous les jours, puis il me suivait », a raconté Jess à The Bolton News. Mais le félin ne s’est pas arrêté là ! Il visite aussi régulièrement l’école Turton où il profite de la cantine, les magasins Co-Op et Sainsbury’s ainsi que de nombreux pubs.

© Jess Bolton

De même, lorsqu’il n’escorte pas certaines personnes jusqu’à leur domicile, le Last Drop Village Spa and Hotel semble être l’un de ses endroits préférés. « Tout le personnel du Last Drop Village l’adore […]. Il se promène juste comme s’il possédait l’endroit », a déclaré sa maîtresse. « C’est juste un humain dans le corps d’un chat », a-t-elle ajouté.

© Jess Bolton

Le chat du village

À Bromley Cross, il n’y a pas que le personnel de l’hôtel-spa qui aime Franklin. Où qu’il aille, les gens tombent sous son charme. À l’école de ses jeunes maîtresses, les mamans ont par exemple trouvé hilarant que ce minou accompagne les fillettes à l’école. Franklin va d’ailleurs souvent les chercher dans la cour de récréation pour le plus grand bonheur des élèves et du directeur. Ce dernier a même parlé du félin dans le bulletin de l’école !

© Jess Bolton

« Tout le monde s’est pris d’affection pour lui, ma sœur lui a créé une page Facebook et maintenant j’ai des gens qui frappent à ma porte pour le rencontrer ! », a déclaré Jess.

© Jess Bolton

Même s’il devient un jour une star des réseaux sociaux, Franklin restera toujours le chat de Bromley Cross, un félin impertinent et attachant qui fait le bonheur des gens chez qui il s’invite.