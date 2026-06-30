Un chat errant transpercé par une flèche est opéré en urgence et survit à cet acte inqualifiable auquel une association cherche des réponses

Victime d’un acte d’une rare cruauté, un chat a miraculeusement survécu après avoir été atteint par un projectile tiré à l’arbalète au Québec. Opéré en urgence, le félin est désormais en pleine convalescence, tandis qu’une association locale cherche à faire toute la lumière sur cette affaire particulièrement choquante et révoltante.

A Trois-Rivières, au Québec (Canada), un chat errant a été retrouvé gravement blessé et pris en charge par une association locale de protection animale, rapportait Radio-Canada . Le corps du félin tuxedo avait, en effet, été transpercé par une flèche, très probablement tirée à l'arbalète.

Dès sa découverte, le quadrupède a été confié à l'équipe vétérinaire de la SPA Mauricie. Il a subi une intervention chirurgicale peu après.



SPA Mauricie / Facebook

« Une situation comme celle-ci est inacceptable »

« Pour le moment, le chat semble s’en sortir. Nous continuons toutefois de le surveiller de près et de lui offrir tous les soins nécessaires », peut-on lire sur la page Facebook de l'association, qui l'a baptisé Robin des Bois. Le chat ne portait pas de puce électronique, ni aucune autre forme d'identification.

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« Une situation comme celle-ci est inacceptable », a dénoncé la SPA Mauricie dans son post partagé le 22 juin 2026. Une publication par le biais de laquelle elle a également lancé un appel à témoins dans l'espoir de retrouver l'éventuel propriétaire de Robin des Bois et tenter de comprendre ce qui s'est produit.

L'association a besoin de recueillir un maximum d'éléments afin de porter plainte auprès des forces de l'ordre.

« Notre équipe continue de veiller sur lui avec toute l’attention nécessaire »

Entretemps, « notre équipe continue de veiller sur lui avec toute l’attention nécessaire », assure la SPA Mauricie.

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un chat est attaqué à l'arbalète. On se souvient notamment du cas de Nougat, rentré chez sa propriétaire à Weiterswiller, dans le Bas-Rhin, avec un projectile de 7 cm planté dans l'œil gauche en février 2019. Plus récemment, dans le Vaucluse, un matou tabby sénior appelé Câlin avait été sauvé de justesse après une opération ayant permis de retirer la flèche qui, par chance, n'avait touché aucun de ses organes vitaux.