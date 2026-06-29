La vidéo très touchante de ce chat aveugle qui profite simplement de la chaleur d'un rayon de soleil

Bien qu'aveugle, Ray continue de savourer pleinement les petits bonheurs du quotidien. Une vidéo montrant ce chat profitant de la chaleur du soleil a énormément ému les internautes, qui y ont vu une véritable leçon de vie.

Nos animaux de compagnie ne manquent jamais une opportunité de nous offrir une précieuse leçon de vie. Les chats ne sont pas en reste ; leur résilience et leur joie de vivre peuvent surpasser toutes les difficultés et nous irradier. Ray en est la parfaite illustration.

Cet adorable matou au pelage roux et blanc vit en Finlande aux côtés de ses congénères à la robe tigrée répondant aux noms de Bambi et Togepi. Avec ces derniers, il partage la vedette du compte Instagram « happycatfamily », où leur quotidien est suivi par plus de 83 000 followers.

Ray est aveugle et fait partie de cette famille depuis 10 ans. Il apparaît dans une vidéo particulièrement émouvante, mise en ligne le 11 juin 2026, devenue virale en générant plus d'un demi-million de « j'aime » et relayée par Parade Pets .



happycatfamily / Instagram

Dans cette séquence, on voit le chat profitant d'un moment de sérénité dans l'une des chambres de la maison. Assis sur le lit face à la fenêtre, il est directement exposé aux rayons du soleil. S'il ne les voit pas, il sent leur douce chaleur caresser son visage.

Le félin bouge d'ailleurs lentement la tête à gauche et à droite pour essayer de mieux la capter et la ressentir.

Voici la vidéo en question :

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« Il est mon rayon de soleil »

Ray porte très bien son nom, qui signifie « rayon » en anglais. « Il est mon rayon de soleil », peut-on d'ailleurs lire de la part de sa propriétaire en légende de la publication.

Elle n'est pas la seule à être inspirée par le chat ; les internautes ayant commenté le post le sont tout autant. « Cela me donne l’impression que la vie n’est pas si mauvaise, a ainsi réagi l'un d'eux. Que peut-être, un jour, elle deviendra plus simple et que nous pourrons à nouveau apprécier les petites choses. Même si nous sommes seuls. Merci d’avoir partagé cela, j’en avais besoin aujourd’hui. »