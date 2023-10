Un chaton errant sauvé dans un parking devient un agent de sécurité très spécial

Dans un important centre d’affaires aux Philippines, les agents assurant la sécurité des lieux peuvent compter sur des collègues un peu particuliers pour les aider à faire leur travail. Il s’agit d’une douzaine de chats sauvés de l’errance et portant fièrement les couleurs de l’entreprise qui les emploie.

Conan n’aura pas à connaître les dangers et les privations liés à l’errance. Ce chat fait partie de ceux qui, parmi les milliers qui tentent de survivre dans les rues de Manille, ont été adoptés par une société de sécurité locale.

Ils sont une douzaine de félins à accompagner les agents qui gardent le centre d’affaires Worldwide Corporate Center dans la capitale des Philippines, rapporte Channel News Asia.



AFP/Jam Sta Rosa

Encore jeune, puisqu’il n’est âgé que de 6 mois, Conan s’est déjà approprié les lieux et circule librement entre les espaces commerciaux et d’affaires de ce site. Il est tout heureux d’arborer la veste noir et jaune d’agent de sécurité. Un rôle qu’il ne remplit toutefois pas vraiment. Il n’est d’ailleurs pas censé le faire.

Le travail de Conan et des autres chats adoptés par les agents philippins consiste à tenir compagnie à ces derniers et à les aider à se détendre. Ces hommes sont, en effet, soumis à un stress continu pendant leurs 12 heures de service quotidien. La présence de ces quadrupèdes leur permet de s’évader un temps soit peu et de disposer d’une source de motivation.



AFP/Jam Sta Rosa

« Si Conan n’est pas là, je ne suis pas motivé »

Conan n’était encore qu’un tout petit chaton de quelques semaines quand une femme de ménage l’avait secouru. Il était désespérément seul et miaulait dans le parking de l’immeuble.

A cette époque, les agents de sécurité du Worldwide Corporate Center venaient de perdre leur précédent compagnon félin. Appelé Mingming, celui-ci souffrait d’une forme sévère de gingivite qui avait, hélas, précipité son décès.

Quand on leur a présenté Conan, ils l’ont choisi à l’unanimité comme successeur de Mingming.

Laura, Shangki et les autres chats bénéficiant du même statut que Conan sont tout aussi appréciés par les employés, qui se cotisent régulièrement pour leur acheter de la nourriture et tout le nécessaire pour leur bien-être.



AFP/Jam Sta Rosa

« Si Conan n’est pas là, je ne suis pas motivé, confie Aljon Aquino, 30 ans, à l’AFP. Il me débarrasse du stress ».

A lire aussi : De l'abandon à l'affection : un chat effectue un long voyage et une étonnante transformation pour changer de vie



AFP/Jam Sta Rosa