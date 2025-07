Un chat endosse tendrement le rôle de papa de substitution en rencontrant les 2 chatons orphelins accueillis par sa propriétaire (vidéo)

Une mère d’accueil bénévole pour chats, se faisant appeler « @beachsidevino » sur TikTok, a récemment ouvert les portes de son foyer à 2 adorables chatons pour les préparer à l’adoption par d’autres familles.

Le chat adulte résident n’a pas seulement toléré la présence de ses jeunes congénères ; il a, en plus, décidé d’aider sa propriétaire à les élever, les socialiser et les faire se sentir en sécurité.



@beachsidevino / TikTok

Le matou s’est, en effet, pris d’affection pour le duo de chatons. Il se montre extrêmement bienveillant, patient et tendre à leur égard. On peut ainsi les voir se blottir contre eux pendant qu’ils sont paisiblement endormis dans une vidéo touchante, mise en ligne le 8 juillet 2025 et relayée par Parade Pets. La voici :

Une autre séquence partagée par @beachsidevino montre les chatons pendant qu’ils s’amusent à tirer les pattes de leur papa de substitution. Après s’être brièvement éloigné, leur aîné a préféré revenir vers eux et se prendre au jeu.

Surprenant pour un « tonton grincheux »

Ces scènes sont d’autant plus réconfortantes et admirables que la maîtresse admet qu’elle ne s’attendait pas à une telle attitude de la part de son chat. Habituellement, ce dernier se comporte en « tonton grincheux ». Elle précise, par ailleurs, que la maisonnée comprend un autre félin plus âgé, mais celui-ci ne s’intéresse pas aux chatons.

On ne connaît ni les noms des chatons, ni celui de leur mentor, mais les 2 petits quadrupèdes sont entre de bonnes pattes et ont la garantie de grandir dans des conditions optimales. Leurs futurs propriétaires auront affaire à des compagnons heureux, épanouis et équilibrés, en grande partie grâce à leur grand-frère bienveillant et protecteur, au contact duquel ils apprennent les fondements de la vie de chat.

@beachsidevino / TikTok