Deux chatons orphelins se rencontrent en famille d’accueil et deviennent tout l’un pour l’autre

Angel et Benny sont probablement encore plus proches que des frères et sœurs biologiques. Ils se sont trouvés au moment où ils avaient le plus besoin l’un de l’autre, et ont traversé ensemble toutes les étapes de la vie d’un jeune chat.

Tout a commencé avec Angel. Cette chatonne orpheline avait besoin de soins 24 heures sur 24, et a donc intégré la maison de Nadija, sa famille d’accueil. Sur place, elle a reçu tout ce dont elle avait besoin : de la nourriture, un lit chaud et de l’amour. Grâce à cela, elle a grandi en pleine santé, et était prête à explorer son environnement. Elle a donc découvert ses premiers jouets, ainsi qu’un grand parc pour se promener. Mais il lui manquait quelque chose…

Angel avait besoin d’un compagnon félin

Ce n’est pas rigolo pour un chaton de ne pas avoir de frères ou sœurs pour jouer, se chamailler, et se câliner. Angel se sentait seule et s’ennuyait, et Nadija en avait conscience.

C’est à ce moment que la famille d’accueil a reçu un appel. Un second chaton orphelin avait besoin d’être pris en charge. Il avait été retrouvé seul dans la rue, épuisé et assoiffé.

© tiny.paws.fosters / instagram

Nadija n’a pas hésité un seul instant avant d’accepter de l’aider, d’autant plus qu’elle savait qu’il serait l’ami rêvé pour Angel.

Angel a tout de suite adoré Benny

Le nouveau chaton s’appelait Benny. Dans un premier temps, il a été gardé séparément d’Angel, pour lui permettre de recouvrer la santé. Mais une fois en meilleure forme, la première rencontre a eu lieu et s’est parfaitement déroulée.

« Ce fut le coup de foudre pour Angel lorsqu'elle a rencontré Benny pour la première fois. Elle n'arrêtait pas de le renifler, de poser ses pattes sur lui, et même de le lécher plusieurs fois et d'essayer de le faire jouer avec elle », a raconté la maman d’accueil à Love Meow.

Benny était de nature plus timide, mais il s’est laissé faire avec plaisir. Avec de l’insistance, la chatonne a fini par convaincre son nouvel ami de venir jouer avec elle. Depuis ce jour, une incroyable relation est née entre eux. Ils étaient parfaitement complémentaires.

A lire aussi : 2 chatons nés avec le cordon ombilical enroulé autour de la patte doivent subir une amputation très risquée pour continuer à vivre

© tiny.paws.fosters / instagram

Angel était celle qui allait vers les humains sans hésitation, tandis que son frère était plus intéressé par l’exploration et le jeu. Ils ont franchi ensemble chaque étape de la vie d’un chaton.

« Ils adorent jouer ensemble, se blottir l'un contre l'autre pour la sieste et se complètent si bien. »

© tiny.paws.fosters / instagram

Aujourd’hui, le duo espère de tout cœur qu’une famille les adoptera ensemble, et qu’ils passeront toute leur vie à 2.