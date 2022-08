Un chat endeuillé renoue avec le bonheur grâce au pompier qui était intervenu chez son défunt propriétaire

Un chaton s’était retrouvé au refuge après le décès de son maître et 4 longs jours passés sans ressources. L’un des pompiers de la brigade qui était intervenue à son domicile a décidé de lui offrir un nouveau départ.

Un chaton endeuillé a trouvé une nouvelle famille aimante, celle de l’un des pompiers l’ayant secouru, rapportait le média local Evesham Journal.

Quelques semaines avant cette adoption, le centre d’incendie et de secours d’Evesham, dans le comté du Worcestershire (ouest de l’Angleterre), avait envoyé une équipe dans un appartement où on venait de découvrir le corps sans vie d’un homme.

Les ambulanciers étaient déjà sur place, mais il était déjà trop tard pour le locataire. Son décès aurait eu lieu 4 jours plus tôt, d’après les constatations faites sur sa dépouille.

A son domicile, les intervenants ont entendu des miaulements de détresse provenant d’une autre pièce. Ils y sont entrés et y ont découvert un chaton livré à lui-même, sans nourriture ni eau. Sa mère n’était pas non plus dans les parages.

Le jeune félin à la robe noire était affamé, maigre et déshydraté, mais ne présentait ni lésion ni signe de maladie. Il a été pris en charge par le refuge local, celui de la Cats Protection League, avec l’autorisation de la famille du défunt.

Un foyer tout trouvé pour Red

L’équipe de l’association de protection animale l’a appelé Red, en hommage aux pompiers l’ayant secouru. Les bénévoles ont pris soin du chaton en attendant de lui trouver un foyer. C’est désormais chose faite.

L’un des pompiers, Kyle Annis, avait déjà exprimé son intention de l’adopter dans la foulée du sauvetage. Dès qu’il a su que Red était prêt, il en a officiellement fait le nouveau membre de sa famille.

Evesham Journal

« Il est triste que le résident n’ait pu être sauvé, mais nous sommes heureux que le chaton soit bien vivant, même s'il était plutôt faible, raconte le soldat du feu. Ma famille est ravie d'avoir un nouvel animal de compagnie ».