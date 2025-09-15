Un chat émacié sauvé après qu’un patron a menacé ses employés d’être licenciés s’ils le nourrissaient

Maxwell était un chaton orphelin, mais il a longtemps pu compter sur les employés d’une résidence seniors pour ne manquer de rien. Un jour, malheureusement, le patron de celle-ci a demandé à ses salariés de ne plus nourrir les chats errants. La boule de poils s’est retrouvée livrée à elle-même, jusqu’à ce qu’une vieille amie la retrouve.

Maxwell, un tabby au pelage roux, n’avait que la peau sur les os quand une femme nommée Jennifer l’a découvert. Cette dernière savait qu’il avait besoin d’aide, car elle le connaissait. Elle l’avait rencontré autrefois, et le quadrupède s’en sortait bien. Les choses ont changé quand plus personne ne s’est occupé de lui. Elle a donc décidé d’agir, lui offrant un quotidien qu’il n’espérait plus.

Quand Jennifer a connu Maxwell au départ, ses voisins lui avaient raconté qu’il était orphelin. Sa mère l’avait abandonné quand il n’était qu’un chaton et la boule de poils avait trouvé refuge dans un immeuble. Elle avait ensuite élu domicile près d’une résidence pour les seniors et était nourrie par les employés de celle-ci.

Des retrouvailles choquantes

À l’époque, Jennifer pensait qu’il avait trouvé une seconde famille là-bas et ne le voyait d’ailleurs plus. On lui avait aussi expliqué que le jeune chat était très bien nourri sur place, mais la vérité était tout autre. Un jour, la femme a croisé le chemin d’un félin émacié et, en s’approchant de lui, elle a compris qu’il s’agissait de son ancien ami, Maxwell.

Choquée par cette vision, elle a cherché à en savoir plus et a appris que les employés n’avaient plus eu le droit de le nourrir. Il s’était alors retrouvé sans soutien du jour au lendemain : « J'ai appris plus tard que le patron menaçait de licencier quiconque continuerait à nourrir les chats errants. Maxwell ne savait plus comment se débrouiller seul et a fini par devenir un squelette », écrivait-elle dans un témoignage publié sur The Animal Rescue Site .

Une évidence

Jennifer a pris grand soin du quadrupède, mais elle ne pouvait pas le garder, car elle avait déjà 2 chats chez elle. Elle l’a confié à son voisin et lui rendait régulièrement visite, jusqu’à ce que l’homme décède. La famille de ce dernier envisageait de laisser le félin à la fourrière, ce qui était impensable pour sa bienfaitrice.

Jennifer l’a donc récupéré et n’a jamais regretté son choix depuis : « C'est mon ami, mon compagnon et mon héros. Il a connu un monde cruel, mais il ne me montre que de l'amour, et pour cela, tout ce que je peux lui donner, c'est de l'amour », concluait-elle.