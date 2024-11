Les efforts coordonnés d'employées d'un salon de toilettage et d'ouvriers de chantier mettent fin à la détresse d'un chien coincé sur un îlot au milieu d'une rivière

Happy Paws est un salon de toilettage canin situé dans le comté de Milwaukee, dans le Wisconsin (Etats-Unis). L’établissement propose également des services de garde et de pension d’animaux de compagnie. Hier matin, l’équipe a ajouté une autre prestation, non moins noble, à sa liste : le sauvetage animalier.



2 de ses employées ont, en effet, porté secours à un chien en détresse à proximité des locaux de Happy Paws, rapportait TMJ4 le mercredi 20 novembre.

Tout avait commencé avec l’alerte lancée par un passant qui marchait le long de la rivière Menomonee à Wauwatosa. Cette personne avait remarqué un petit chien qui se tenait sur un monticule de terre et de rochers au milieu du cours d’eau.

Elle a appelé les secours, mais ce sont les gens qui étaient déjà sur place qui sont intervenus. Il s’agit tout d’abord d’ouvriers qui travaillaient sur un chantier voisin, puis du personnel Happy Paws qu’ils ont contacté en pensant que le chien avait fugué de l’établissement.

Ce n’était pas le cas, mais Jasmine Greenbank et Abby Voss, employées de Happy Paws, sont immédiatement passées à l’action. Elles ont emporté des laisses et un pot de beurre de cacahuète et se sont mises au travail.

Thor était introuvable depuis 5 jours

Répondant au nom de Thor, le chien était terrifié. Jasmine Greenbank et Abby Voss ont vite compris qu’elles allaient avoir besoin de l’aide des ouvriers pour accéder à son emplacement. Ces derniers ont utilisé leurs équipements de chantier, notamment une grue, pour former une sorte de pont éphémère avec de la terre et des rochers. Grâce au passage ainsi créé, les 2 jeunes femmes ont pu rejoindre le quadrupède et le ramener sur la berge.



Thor était toujours aussi apeuré et a mordu la main d’Abby Voss, mais celle-ci ne lui en a évidemment pas voulu.

Le chien a été emmené dans les locaux de Happy Paws où il a été réconforté. On a également découvert qu’il portait une puce d’identification. Grâce à cela, ses propriétaires ont pu être contactés et les retrouvailles ont eu lieu peu après. D’après sa famille, Thor était perdu depuis 5 jours.