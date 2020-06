Un chat élevé par une grand-mère fait preuve d'un amour incroyable lorsque sa maîtresse tombe malade !

© Alexis Hackney

Entre une chatte appelée Trooper et une mamie presque centenaire, une relation quasi fusionnelle s’était mise en place. La force des liens qui les unissaient s’est exprimée de manière encore plus intense lorsque la grand-mère est tombée gravement malade.

En 2014, Alexis Hackey, sa sœur et leur mère visitaient une maison à vendre, quand elles ont entendu des miaulements provenant de la cave. Elles y ont découvert un chaton, une femelle de 2 semaines environ, coincé dans un mur. Elles ont dû jouer du marteau pour libérer le petit félin, qui ouvrait encore à peine les yeux. Les 3 femmes ont cherché sa mère dans les parages, mais elle était introuvable. Elles ont donc décidé de l’emmener chez elles, à Tallahassee dans l’Etat de la Floride (Sud-est des Etats-Unis).

C’est là que la jeune chatte, qu’elles ont appelée Trooper, a rencontré leur grand-mère de 96 ans, Sarah Whaley. Cette dernière vivait avec elles depuis 18 ans. Au départ, elle prenait soin des filles quand elles étaient petites, puis est restée à la maison. « Elle était la matriarche », explique Alexis Hackey à The Dodo. La mamie en a fait de même avec Trooper dès son arrivée. Elle l’a nourrie au biberon, lui parlait amoureusement en lui disant à quel point elle était mignonne et douce. Très vite, Sarah Whaley et le chaton se sont fortement attachés l’un à l’autre.

A l’approche de Noël 2017, la santé de la grand-mère a considérablement décliné. Trooper est alors devenue encore plus proche d’elle, ne la quittant quasiment plus. Elle sentait que Sarah Whaley n’allait pas bien et faisait tout pour lui apporter du réconfort.

Alors que ce n’était pas dans ses habitudes, la chatte s’est mise à lui ramener toutes sortes d’objets comme des jouets et des chaussettes. Elle en prenait même dans la chambre du frère d’Alexis Hackey et les déposait sous le lit de la matriarche.

Quand celle-ci était en proie à des crises de panique, Trooper accourait vers elle et la rassérénait. Lorsqu’elle la bousculait involontairement, la chatte ne réagissait pas. Elle comprenait…

Sarah Whaley est décédée en mars 2018, quelques jours avant son 97e anniversaire. La chatte en a été dévastée. Alexis Hackney a voulu l’emmener voir le corps de la défunte mamie, afin de l’aider à comprendre qu’elle était partie pour de bon et lui éviter de la chercher partout par la suite. Toutefois, Trooper a refusé de s’en approcher et a préféré se cacher sous le lit des parents. Lorsqu’on a sorti la dépouille de la maison, la chatte a perdu l’appétit pendant quelque temps.

Une poignée de mois plus tard, Trooper semblait aller légèrement mieux. Elle continuait néanmoins de se rendre dans la chambre de celle qu’elle avait aimée plus que quiconque, et d’y déposer des cadeaux.

Alexis Hackey a tenu à partager cette histoire pour montrer aux gens que « même s’ils ne montrent pas toujours aussi bien que les chiens, les chats ont aussi des émotions, des sentiments et nous aiment énormément. »