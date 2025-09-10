Un chat échappé d’une voiture en pleine traversée en mer à bord d'un ferry survit 2 semaines avant d’être retrouvé par un chien pisteur

Disparu en pleine traversée en ferry, Luigi avait laissé sa famille dans l’inquiétude la plus totale. Alors que tous les espoirs semblaient perdus, un incroyable élan de solidarité s’est mis en place pour retrouver le chat.

Après 15 jours d’angoisse, un chat disparu lors d’un trajet à bord d’un ferry a été retrouvé sain et sauf et rendu à sa famille, rapportait le Terrace Standard .

Tout avait commencé le samedi 9 août 2025. Ce jour-là, le félin tuxedo de 2 ans, appelé Luigi, accompagnait ses propriétaires qui rentraient d’un mariage sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada). Ils étaient à bord du ferry Coastal Inspiration, de la compagnie BC Ferries, pour une traversée reliant Nanaimo à Tsawwassen.



Karen Nixon - Halo’s Pet Rescue / Facebook

Le quadrupède s’était alors échappé de la voiture et s’était volatilisé. Sa famille l’avait cherché partout, tout comme les bénévoles de l’association locale Halo’s Pet Rescue et le personnel de BC Ferries, mais l’animal restait introuvable.

Jusqu’à cet appel inespéré d’une employée de BC Ferries. Son mari Jeff, qui travaille au terminal de Tsawwassen, venait d’y repérer Luigi et de le prendre en photo. “J'ai appelé Karen et Dyanne [de Halo's Pet Rescue] et, ensemble, elles ont pu se rendre au terminal et, grâce à Halo [leur chien pisteur], confirmer qu’il s’agissait bien de Luigi”, raconte Neelya Herbert, la propriétaire du chat, au Terrace Standard.

“J'ai miaulé en retour et en 15 minutes, il était avec moi”

Karen et Dyanne n’ont pas voulu prendre de risque. Elles sont restées sur place à surveiller Luigi jusqu’à l’arrivée de sa maîtresse qui a entendu ses miaulements. “Luigi et moi parlons tout le temps, alors j'ai miaulé en retour et en 15 minutes, il était avec moi“, relate Neelya Herbert.

Ces retrouvailles ont eu lieu le dimanche 24 août, 2 semaines après la disparition du félin.



Karen Nixon - Halo’s Pet Rescue / Facebook

Luigi est rentré à la maison où il se repose et retrouve ses repères. “Il est content, il parle, il m'a réveillée toutes les heures la nuit dernière juste pour me rappeler qu'il était rentré et qu'il avait besoin de câlins, dit son humaine. Il a mangé 4 boîtes de nourriture, alors que les gars du terminal le nourrissaient. Il utilise cette excuse pour avoir plus de nourriture.”



Karen Nixon - Halo’s Pet Rescue / Facebook

Après cet heureux dénouement, Neelya Herbert a tenu à remercier toutes les personnes l’ayant aidée et soutenue, en particulier l’équipe de Halo’s Pet Rescue et le personnel de BC Ferries.

Karen Nixon - Halo’s Pet Rescue / Facebook