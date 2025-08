Un chat disparu retrouve ses propriétaires 13 ans plus tard

Jade Yhnell et son mari vivaient à Bristol, en Angleterre, avant 2012, avec leur chatte nommée Minx. La famille a décidé de déménager à Tredegar, au Pays de Galles, cette année-là et s’apprêtait à prendre un nouveau départ, mais un incident est venu entacher ce moment. Minx n’a plus donné signe de vie au moment de partir, et ce, jusqu’en 2025.

Jade était très attachée à sa féline, âgée de 5 ans à l’époque. Partir sans elle a été un traumatisme, mais son époux et elle n’avaient plus d’autre choix, car ils n’étaient pas parvenus à la récupérer malgré des recherches incessantes.

Un appel bouleversant

Le couple est donc parti vers sa nouvelle maison et a recommencé sa vie sur place. Le quotidien s’est installé et les années sont passées. Jade a donné naissance à des enfants et, même si le doux souvenir de Minx demeurait, la femme n’imaginait plus la revoir un jour. Pourtant, le destin fait parfois bien les choses, et il a récemment sonné à sa porte.

Jade a reçu un appel téléphonique et un numéro qu’elle ne connaissait pas s’est affiché. Habituellement, elle préfère ne pas répondre. Elle a pourtant décroché cette fois-ci et n'a jamais regretté. Au bout du fil, un vétérinaire lui annonçait avoir retrouvé Minx grâce à sa micropuce : « J'étais bouleversée. J'étais sans voix. Je tremblais à tout rompre. J'ai dit à mon mari : "Ils ont retrouvé Minx". Il était sous le choc », se souvenait Jade dans un témoignage rapporté par le Daily Mail.

La chatte avait bien voyagé, puisqu’elle se trouvait également au Pays de Galles, mais à 225 kilomètres de ses propriétaires. Elle était désormais âgée et assez mal en point, mais sa famille était plus qu’heureuse de la retrouver. Les sourires étaient mêlés aux larmes à l’occasion de retrouvailles chaleureuses.

Minx n’avait jamais oublié ses humains préférés, et, réciproquement, ces derniers avaient toujours une place pour elle dans leur cœur. Ils l’ont ramenée à la maison et ont rattrapé le temps perdu. Malheureusement, la chatte s’est éteinte quelque temps plus tard, à l’âge de 18 ans, des suites d’un cancer. Elle aura toutefois passé les derniers moments de sa vie auprès de ceux qui comptaient le plus pour elle.