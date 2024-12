Un chien disparaît le jour de son adoption et fait l'objet d'incessantes recherches pendant 7 mois

Taz, un croisé Caniche, avait été adopté en avril 2024 au refuge de la Humane Society du comté de Carteret, situé à Newport en Caroline du Nord.

Sa famille adoptive habitait New Bern, 50 kilomètres plus loin, près de Fairfield Harbour. C’est justement le jour où Taz devait découvrir sa nouvelle maison qu’il s’était échappé, pour ne plus réapparaître durant les 7 mois suivants. En raison d’un passé traumatisant, il craignait quasiment tout le monde, ce qui rendait les recherches extrêmement difficiles.



Craven County Sheriff’s Office - Animal Protective Services / Facebook

Contacté par le refuge en question, le bureau du shérif du comté de Craven, dont relève Fairfield Harbour, était rapidement passé à l’action par le biais de son service de protection animale. D’après Amanda Schmitz, directrice dudit service, le quadrupède était en grand danger, notamment en raison du risque d’attaque par un animal sauvage. « Je pense qu’il y avait un ours dans le secteur, explique-t-elle, en effet, à ce propos à WITN. Nous pensions qu'il allait être blessé ».

De nombreux volontaires ont également pris part aux recherches, dont Donna Bourget, fondatrice de l’organisation You Will be Found (Lost Dogs). Elle a installé différents types de cages pièges et des caméras dans le secteur.

Avec plus de 530 chiens retrouvés en 6 années d’activité, Donna Bourget possède une expérience considérable, mais elle estime que « l’opération Taz » a été la plus complexe de toutes en raison du caractère évasif du croisé Caniche.

Police, drone et bénévoles mis à contribution

Au fil des mois, les témoignages d’habitants ayant aperçu Taz ont afflué. Le chien apparaissait également sur les enregistrements des caméras, mais il parvenait systématiquement à échapper aux pièges. Les membres de la communauté locale ont continué de lui laisser à manger.



Craven County Sheriff’s Office - Animal Protective Services / Facebook

Le mercredi 20 novembre, le bureau du shérif du comté de Craven a demandé l’aide de la police de New Bern, qui a envoyé l’un de ses anciens agents, l’officier Bahr, sur les lieux. Un drone a également été déployé. Grâce à cette couverture aérienne et aux équipes au sol, Taz a enfin pu être retrouvé et capturé en toute sécurité ce soir-là.



Craven County Sheriff’s Office - Animal Protective Services / Facebook

Il a été emmené chez le vétérinaire dans la foulée. Il a été examiné et toiletté, son pelage ayant évidemment pâti de ces 7 mois d’errance et de survie.

Malheureusement, la famille l’ayant adopté en avril a signifié qu’elle n’avait pas l’intention de le reprendre. On cherche donc désormais un nouveau foyer aimant pour Taz.