Elle fait installer une nouvelle baignoire et entend des miaulements dans sa salle de bain, alors que son chat a disparu

On peine à imaginer ce que Monchis a pu ressentir pendant qu’il était enfermé dans la structure carrelée d’une baignoire fraîchement installée. Ce chat a toutefois été retrouvé juste à temps pour être sauvé, rapportait le média italien Amore A Quattro Zampe.

L’incident a eu lieu à Madrid. Il est relaté par la maîtresse du félin roux en question, se faisant appeler @patatiIla sur Twitter.

La jeune femme avait d’abord utilisé le réseau social pour appeler à l’aide, après s’être rendu compte de la disparition de l’animal. Elle le cherchait partout, mais sans résultat.

Elle avait ensuite commencé à entendre des miaulements familiers étouffés, provenant de la salle de bain où une baignoire neuve venait tout juste d’être posée. C’était Monchis.



@patatiIla / Twitter

Ce dernier s’était vraisemblablement faufilé dans une petite ouverture pendant les travaux. Les ouvriers avaient ensuite, sans s’en rendre compte, posé les panneaux et appliqué les carrelages, emmurant ainsi le quadrupède.



@patatiIla / Twitter

Il était 2 heures du matin, et la propriétaire de Monchis armée d’un maillet et d’un burin cassait un carreau pour le libérer pendant que ses parents la filmaient. Elle y est finalement parvenue. Le chat était sain et sauf.

y encima siendo así el bordado de mi mono.. mira una simulación q te cagas esta pic.twitter.com/CioTC3Cex0 — ????spooky cuchu???? (@patatiIla) September 23, 2022

Pluie de critiques contre la famille du chat

Si bon nombre d’utilisateurs de Twitter ont partagé le soulagement de @patatiIla, d’autres n’ont pas manqué de lui adresser leurs critiques. Certaines auraient même exprimé leur intention de porter plainte.

Elle leur a répondu en expliquant que Monchis avait l’habitude d’explorer les endroits les plus improbables et les plus inaccessibles, et que ses détracteurs n’ont probablement jamais eu de chat dans leur vie.

Le félin, lui, se porte bien. @patatiIla a partagé des photos de lui pour le prouver.

A lire aussi : Une maman chat à la rue protège ses chatons de la pluie dans une malle



@patatiIla / Twitter