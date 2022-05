Un chat disparu depuis 5 ans retrouvé sur une plateforme pétrolière nécessite l'intervention d'un hélicoptère !

Il ne faut jamais désespérer de retrouver son animal de compagnie, même des années plus tard. A fortiori quand il a été pucé. C’est le cas de Dexter, un chat qui a refait surface sur une plateforme pétrolière 5 ans après sa disparition.

Un chat disparu depuis des années a été retrouvé au large de l’Ecosse et rendu à sa famille, rapportait FranceLive.

Sa découverte avait été faite le jeudi 21 avril sur une plateforme pétrolière implantée au large de la côte Est du pays. L’animal se trouvait à l’intérieur d’un conteneur qui venait d’arriver de Peterhead, dans l’Aberdeenshire.

Les employés de la plateforme pétrolière ont aussitôt contacté la SPCA écossaise (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) pour l’en informer. Le lendemain, le félin a été transporté par hélicoptère pour le ramener sur la côte, où une équipe de l’association l’attendait pour le prendre en charge.

Les bénévoles ont alors découvert que ce chat était identifié. Grâce à sa puce électronique, ils ont appris qu’il avait bel et bien une famille et que cette dernière le cherchait désespérément depuis 5 ans.



Spectrum FM Costa Almeria / Facebook

« Contents de pouvoir le réunir avec son propriétaire »

En revanche, personne ne sait comment il s’était retrouvé dans le container. Durant toutes ces années, il errait autour de l’ancienne prison de Peterhead, transformée en musée. Les employés de l’établissement s’étaient pris d’affection pour lui et le nourrissaient. Ils le surnommaient « Joe le borgne », mais son véritable nom est Dexter.

« Nous sommes si heureux qu'on en ait pris soin pendant tout ce temps, indique l’association, mais nous avons été encore plus contents de pouvoir le réunir avec son propriétaire d'origine, grâce à sa puce électronique à jour. »