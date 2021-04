Un chat disparu depuis 20 ans vit ses derniers moments avec son propriétaire

© RSPCA

Même si sa propriétaire n’a pu revoir Phoebe que pendant 48 heures, elle est reconnaissante d’avoir pu être à ses côtés dans ses derniers moments de vie. Cette chatte avait disparu 20 ans plus tôt et n’a été retrouvée que récemment grâce à sa puce.

Christine Ball, 59 ans, vit à Nantwich dans le comté du Cheshire (Nord-ouest de l’Angleterre). Depuis 20 ans, elle n’avait plus de nouvelles de sa chatte Phoebe et pensait ne plus jamais la revoir après une si longue disparition. Elle s’était volatilisée en 2001 alors qu’elle avait 2 ans.

Pourtant, Phoebe a bien refait surface le 5 mars dernier. Elle a été découverte sur un champ à Bridgemere, à une dizaine de kilomètres de chez elle, comme le rapporte la BBC. La RSPCA l’a identifiée grâce à sa puce et contacté Christine Ball pour lui annoncer la nouvelle.

La chatte était très malade quand elle a été retrouvée. Elle a été examinée par un vétérinaire qui a constaté qu’elle avait une tumeur au cerveau. Elle n’avait, hélas, plus longtemps à vivre et son cancer la faisait terriblement souffrir.

Des retrouvailles courtes, mais pleines d’émotion

Phoebe a donc passé 2 jours auprès de sa maîtresse, à laquelle elle avait tant manqué, avant d’être endormie pour toujours afin d’abréger son calvaire.

« C'est triste que nous l'ayons trouvée et que, si peu de temps après, nous ayons dû la laisser partir, mais c'était agréable de passer du temps avec elle », a confié Christine Ball. Elle se dit reconnaissante d’avoir eu l’opportunité d’accompagner Phoebe jusqu’à la fin.

De son côté, Lee Stewart, responsable du refuge SPCA ayant retrouvé la chatte, a souligné le caractère inédit de l’histoire de Phoebe : « Nous avions réuni [avec leurs maîtres] des chats qui étaient introuvables depuis quelques années, mais je n’ai jamais rencontré un félin disparu depuis 20 ans. »

