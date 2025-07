Un chat disparu après l’explosion d’une maison refait miraculeusement surface dans les décombres

Une famille américaine a tout perdu dans l'incendie de sa maison provoqué par une explosion. Elle a pu se mettre en sécurité pendant le drame, mais un membre de la famille manquait : Misty, le chat du foyer. Alors que l'espoir de le revoir était très mince, la boule de poil est réapparue quelques jours plus tard.

Mardi 15 juillet, à Tucson, (Arizona, États-Unis), une famille a littéralement vu sa vie partir en fumée. Sa maison a pris feu en quelques minutes après une explosion a priori accidentelle. Dans son malheur immense, elle a pu trouver du réconfort lorsqu'elle a découvert que son chat disparu, Misty, avait survécu.

Cela fait quelques jours désormais qu'une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui a bien pu provoquer ce drame. Un incident encore non défini a entraîné une explosion à l'intérieur de la maison, rapportait 7 NEWS. Un instant plus tard, 75 % de la bâtisse a été détruite par l’incendie qui s'ensuivit. Heureusement, les habitants ont pu s’échapper à temps.

Des vies brisées

Tony Cordova fait partie des voisins et témoin de la catastrophe. Il est de ceux qui ont appelé les pompiers locaux, lesquels sont intervenus, mais le feu avait déjà consumé une bonne partie de l'habitation. En somme, il ne restait presque plus rien à la famille : « Il faudra probablement quatre à six mois avant que ma maison soit à nouveau habitable », témoignait Tony.

Le chat de cette dernière, Misty, a également disparu ce jour-là, mais ce n’était que provisoire. Alors que les victimes sont retournées dans ce qui restait de leur logement le jour suivant, l’une d’elles a entendu un miaulement venant des décombres. Les secouristes qui les accompagnaient se sont donc mis à chercher en suivant les cris et ont découvert Misty, ébranlée, mais vivante.

Tucson Fire Department / Facebook

Son retour a quelque peu réconforté ses proches, pour qui l’heure est à la reconstruction. Ils ont reçu le soutien de nombreuses personnes, notamment via une cagnotte en ligne.