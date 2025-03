Un chat de 17 ans prend un nouveau départ dans un foyer aimant après que sa propriétaire négligente a été condamnée

À l’âge où il devait couler ses vieux jours au sein d’un foyer aimant, Tigger a plutôt connu la négligence et l’indifférence. Le pauvre avait besoin de soins, mais sa propriétaire a préféré ignorer ses soucis médicaux. Quand les membres d’une association ont récupéré l’animal, ils ont découvert que sa propriétaire avait déjà eu affaire à la justice pour des faits similaires.

Tigger a eu le malheur de tomber entre les mains de la mauvaise personne. Le tabby de 17 ans a vécu chez une dame qui n’avait pas le droit de posséder d’animaux, car elle n’était pas capable d’en prendre soin. Elle avait été condamnée par la justice, mais a récidivé. Le félin a été la victime de cette irresponsabilité. Heureusement, aujourd’hui, il est en sécurité dans un foyer aimant.

Tigger a été saisi par la RSPCA au domicile de sa maîtresse, puis conduit chez un vétérinaire. La liste de ses problèmes médicaux, rapportée par Yahoo News, semblait infinie : « Il souffrait d'une parésie sévère des pattes arrière avec une fonction motrice réduite, une faiblesse et une ataxie, et une incapacité à coordonner les membres des 2 pattes arrière. Il a dû suivre un traitement continu contre la douleur et prendre des médicaments pour l'aider à uriner correctement », rapportait un porte-parole du refuge.

Une souffrance inutile

Tigger avait besoin de soins depuis longtemps, mais sa maîtresse a ignoré sa détresse. Celle-ci a plutôt détourné le regard et l’a laissé souffrir pendant de longs mois. Heureusement, l’intervention de la RSPCA a permis de mettre un terme à son calvaire. Les sauveteurs sont parvenus à le remettre sur pattes et la boule de poils a définitivement tourné la page sur ce sombre chapitre de son histoire : « Tigger, qui a retrouvé l'usage de ses pattes arrière, a été confié aux soins de la RSPCA et a depuis été adopté ».

S'il était désormais heureux dans sa nouvelle vie, l’histoire n’était pas encore terminée, puisqu’une plainte avait été déposée à l’encontre de sa propriétaire. Laquelle n’était pas inconnue des services de justice, parce qu'elle avait déjà été impliquée dans une histoire de négligence.

Une interdiction non respectée

En 2018, la dame et son fils avaient été condamnés par le tribunal pour avoir négligé leur Staffordshire Bull Terrier. De la maltraitance, également, avait été relevée. La femme avait reçu l’interdiction formelle de détenir un animal de compagnie à vie, sanction qu’elle n’a pas respectée. Pire encore, elle a à nouveau fait souffrir un être innocent et, pour ça, a été une nouvelle fois condamnée.

Le tribunal a évidemment maintenu l’interdiction à vie de détenir un animal et la femme, qui a plaidé coupable, a été contrainte de payer plusieurs amendes.