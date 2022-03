Le calvaire de cette chienne volée pour se reproduire dans une usine à chiots prend fin 18 mois après sa disparition

D’émouvantes retrouvailles ont pu avoir lieu entre un habitant du Sud-est de l’Angleterre et sa chienne, qui avait été volée un an et demi plus tôt. L’animal était à 2 doigts d’être proposé à l’adoption, en raison d’un défaut d’identification.

« Je n’arrive pas à croire que je l'ai récupérée, confie Francis Briley au Mirror. Je suis tellement reconnaissant envers à la dame qui l'a retrouvée et à l'équipe du chenil de nous avoir réunis ».

Ce père de famille qui vit à Ashford, dans le Kent, avait perdu la trace de sa chienne Daisy durant l’été 2020. La femelle Springer Anglais avait été volée alors qu’elle se trouvait au domicile familial.

Malgré ses incessantes recherches, le canidé restait introuvable. Daisy portait bien une puce, mais les informations nécessaires n’y avaient pas été enregistrées. Son maître explique que, alors que la chienne était encore jeune, ses documents d’identification avaient été détruits lors d’un incendie. Il avait ensuite omis d’effectuer les démarches pour la procédure d’identification.

Daisy a été retrouvée abandonnée en janvier 2022 du côté de Bracknell, à environ 110 kilomètres de chez elle. La dame l’ayant découverte l’a emmenée au chenil local, puis s’est mise à faire sa propre petite enquête pour tenter de retrouver ses propriétaires. Finalement, elle y est parvenue en tombant sur un avis de recherche posté sur un site dédié aux animaux de compagnie perdus. Faire le lien était tout sauf simple, car on avait sciemment cherché à brouiller les pistes en coupant le pelage de la chienne très court et ainsi rendre sa reconnaissance difficile par ses maîtres.

Heureusement, des marques bien spécifiques dans sa robe ont permis de confirmer son identité. La dame en question, qui a reçu l’aide de la police du Kent, a fait un excellent travail.

Daisy avait accouché récemment

Daisy et sa famille ont été réunies après une longue séparation. « Nous sommes tous ravis », dit Francis Briley, qui aurait pu ne pas la revoir à cause du défaut d’identification. Passé un certain délai, la chienne aurait été proposée à l’adoption.

Public Protection Partnership / Facebook

La femelle Springer Anglais avait récemment eu une portée, ce qui indique qu’elle avait très probablement été volée pour servir de reproductrice.

D’après son propriétaire, elle se porte bien et retrouve peu à peu ses repères à la maison.