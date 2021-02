Depuis 10 ans, il est témoin d’une amitié unique entre un chat et un raton laveur

© Louis Abbruzze

Un habitant de la Floride est le témoin privilégié d’une amitié aussi surprenante que belle, celle qui lie un chat à un raton laveur. Les 2 animaux sont inséparables malgré tout ce qui les différencie. Une merveilleuse histoire qui a débuté il y a plus de 10 ans.

Louis Abbruzze est un homme chanceux. Tous les jours, un merveilleux spectacle s’offre à lui dans son jardin, à Durbin Crossing dans le comté de Saint Johns. Celui d’une extraordinaire amitié entre un chat nommé Pinto et une femelle raton laveur qu’il se plaît à appeler Tina.

Les 2 animaux se connaissent pratiquement depuis leur naissance, comme il le raconte à First Coast News : « Tout avait commencé en novembre 2010. Leurs mères respectives avaient mis bas. »

Très tôt, Pinto et Tina, qui vivent dans les bois, ont pris l’habitude de se retrouver quotidiennement dans sa propriété pour jouer sur l’herbe et se nourrir. Louis Abbruzze ne se contente toutefois pas de leur laisser à manger ; il a emmené le chat chez le vétérinaire pour le faire examiner et vacciner.

« Vous ne verrez probablement jamais un raton laveur dans la forêt en compagnie d’un chat », dit-il, mais c’est pourtant ce à quoi il a le bonheur d’assister depuis plus de 10 ans. « Il ne sait pas qu’il est un chat. Il ignore qu’elle est un raton laveur, [mais] ils s’étrennent, se toilettent mutuellement et s’embrassent sur la tête », poursuit-il.

Leur amitié est une leçon pour les humains

Le chat et la ratonne sont tellement attachés l’un à l’autre que la nuit, Pinto rejoint Tina dans son gîte. De plus, d’après Louis Abbruzze, la femelle procyonidé aurait même laissé le félin prendre soin des ratonneaux qu’elle a mis au monde. Leur hôte pense, en effet, qu’elle a eu 4 ou 5 portées.

A lire aussi : Abandonné à 5 semaines, ce chat a une passion débordante pour l'eau qui lui permet de mieux appréhender son handicap !

Pour lui, « cela montre l’amour et la confiance qu’ils ont l’un pour l’autre. Personne ne peut me dire que ce n’est pas de l’amour ». Leur formidable relation est également une leçon de tolérance pour les humains, d’après Louis Abbruzze. Elle vient nous rappeler que « nous sommes un, peu importe la couleur, le credo ou la race. […] Au fond, nous sommes tous pareils. »