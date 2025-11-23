Un chat brûlé survit pendant 4 semaines dans un immeuble incendié avant d’être repéré sur le toit

La gérante d’un hôtel au Royaume-Uni a littéralement vu sa bâtisse partir en fumée après qu’un incendie s’est déclaré dans cette dernière. Le bâtiment a quasiment été détruit et, en plus du préjudice matériel, la femme pensait avoir perdu son chat dans les flammes. Toutefois, environ 4 semaines plus tard, l’animal a redonné signe de vie.

Parker, un chat de 7 ans, a miraculeusement survécu à l’incendie de l’hôtel dans lequel il vivait. La bâtisse, située à Blaenau Ffestiniog, au Pays de Galles, s’est embrasée le 5 juillet dernier et l’animal était porté disparu depuis. Pourtant et de façon miraculeuse, il a survécu à ce grave incident. Un retour inespéré et rapporté par plusieurs médias, dont la BBC .

Les pompiers ont été appelés sur les lieux quand le feu s’est déclaré. Rapidement, les clients et résidents ont été extirpés du bâtiment, puis placés en sécurité. Il restait toutefois les 5 chats d’Angi Clinton, la Directrice de l’hôtel, à l’intérieur. Au départ, personne ne pensait qu’ils survivraient, mais ils se sont précipités à l’extérieur quand les pompiers ont ouvert la porte.

Angi Clinton

Parker n’est pas sorti

4 félins ont été secourus et emmenés chez un vétérinaire. Ils souffraient de brûlures, mais leur pronostic vital n’était pas engagé. Angi était soulagée de retrouver ses boules de poils, mais il en manquait une : Parker. Si tous les autres chats étaient de retour, ce dernier n’avait plus donné signe de vie depuis l’incendie.

En voyant l’état du bâtiment, presque totalement détruit par les flammes, elle a pensé qu’il n’avait pas survécu. Sa théorie s’est confirmée quand les jours sont passés et que plus personne n’a vu le félin. Puis, un soir, un témoin a aperçu un chat sur ce qu’il restait du toit de la bâtisse. Angi a été prévenue et un groupe de bienfaiteurs s’est formé pour récupérer l’animal.

Angi Clinton

Un miraculé

Ces derniers sont parvenus à faire descendre le chat et Angi a immédiatement reconnu le quadrupède, puisqu'il s'agissait de Parker : « C'est un miracle qu'il ait survécu à l'incendie et qu'il ait été coincé dans un bâtiment fermé à clé et barricadé pendant des semaines. Il n'a pu survivre qu'en buvant l'eau de pluie qui entrait par le toit ouvert », assurait-elle.

Parker sentait la fumée et avait des brûlures sur les oreilles, ainsi que sur les pattes. Malgré cela, le vétérinaire a déclaré qu’il était en bonne santé. Il se rétablit désormais auprès de sa propriétaire, qui tente également de se reconstruire après ce terrible incident.