Un chat Bengal transforme sa roue d'exercice en véhicule et traverse la maison sous les yeux ébahis de sa famille (vidéo)

Certains chats ne manquent ni d’énergie, ni d’imagination. C’est particulièrement vrai pour ce Bengal débordant de vitalité, qui a trouvé un moyen pour le moins original d’exploiter sa roue d’exercice. Plutôt que de simplement courir sur place, il a transformé son accessoire en véritable véhicule d’intérieur. Ce qui a donné lieu à une scène aussi surprenante qu’hilarante, capturée en vidéo et qui témoigne une fois de plus de l’agilité et de la créativité de nos compagnons à vibrisses.

Race féline en partie issue du chat léopard asiatique, le Bengal est un compagnon facile à vivre, affectueux, sociable, jamais agressif et très curieux. Il est aussi un grand sportif. Son besoin d’activité est, en effet, très important. De ce fait, tout ce qui est de nature à l’aider à se dépenser est le bienvenu. La roue d’exercice pour chat constitue ainsi un accessoire utile à cet égard.

Le Bengal dont il est question ici dispose justement d’une grande roue d’exercice. Il ne s’en prive pas et l’utilise chaque fois qu’il ressent le besoin d’évacuer son trop-plein d’énergie.

Toutefois, le matou a semble-t-il décidé de donner une tout autre dimension à sa pratique récemment.

Pour une raison qui n’a pas été spécifiée, sa roue s’est désolidarisée de son socle. Le chat ne s’est pas laissé démonter pour autant ; il a continué de courir à l’intérieur tout en avançant à travers la maison.



itspresro / Instagram

“Il a réalisé qu’il pouvait conduire sa roue”

Le Bengal a poursuivi sa route, traversant les pièces sans la moindre difficulté. Il ne s’est d’ailleurs même pas arrêté après avoir heurté une chaise, puis le mur. Il a aussitôt corrigé sa trajectoire et repris sa folle course.

Le quadrupède était visiblement ravi d’avoir trouvé un nouveau moyen de s’amuser et d’exprimer ses qualités athlétiques.

La scène a été filmée et la vidéo postée le 7 mai 2025 sur le compte Instagram “@itspresro”, appartenant au frère de la propriétaire du félin. “Le chat de ma sœur a réalisé qu’il pouvait conduire sa roue”, peut-on effectivement y lire de sa part. Voici la séquence, relayée par Parade Pets :

