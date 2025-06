Un chat Bengal invente une méthode de hurlement pour sortir sa maîtresse du sommeil chaque matin (vidéo)

Sur TikTok, l’utilisatrice Mags the Rescue partage les aventures des nombreuses boules de poils vivant chez elle. Toutes ont leur singularité, mais l’une d’elles se démarque par son tempérament quelque peu excentrique. Il s’agit de Remi, un chat Bengal, dont l’audace n’a pas de limites. La boule de poils a beaucoup de caractère et est très bavarde. Alors, lorsqu’elle décide de se faire entendre pour diverses raisons, il était impossible de l’ignorer.

Sa maîtresse l’a appris à ses dépens, récemment, quand son félin a commencé à venir la réveiller le matin. Malheureusement pour elle, les chats n’ont pas vraiment la notion du temps et Remi ne se rend pas compte qu’il est encore l’heure de dormir pour sa propriétaire. De toute façon, cela n’aurait rien changé, car s’il est réveillé, toute la maison doit se lever !

@mags_therescue / TikTok

Un réveil sur pattes

Le plus important pour Remi, c’est de réveiller sa maîtresse. Pour cela, le félin a trouvé une technique efficace : les hurlements. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et relayée par Parade Pets, l’animal dévoile sa méthode à sa communauté. Sur les images, on voit qu’il se tient debout sur son humaine pendant que celle-ci est encore allongée.

Le chat approche sa tête à quelques centimètres de son visage et se met à miauler de toutes ses forces : « C'est littéralement comme ça qu'il me réveille chaque matin », assurait la femme. Évidemment, celle-ci se réveille et écourte sa nuit, sachant que Remi n’abandonnera pas avant de la voir debout.

Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux, comptabilisant plus de 8 millions de vues. Les internautes étaient hilares face au comportement du félin. Certains ont aussi rapporté leur expérience personnelle avec leur propre chat : « J'ai un piercing Medusa et mon chat essaie de le mordre pendant que je dors pour me réveiller », témoignait une personne, « Mon chat a appris que s'il met sa patte dans ma bouche, je me réveillerai effectivement », partageait quelqu’un d’autre. Nos amis les félins sont remplis de ressources quand il s’agit d’arriver à leurs fins !