Un chat alerte son maître de la présence d'un serpent mortel dans le sac des courses

Interpellé par le comportement inhabituel de son chat, un Australien a fini par comprendre ce qui rendait l’animal aussi agité : la présence d’un serpent venimeux dans sa cuisine. Qui sait ce qui aurait pu arriver si le félin ne l’avait pas alerté…

Ricky Owens est extrêmement reconnaissant envers Gordon, son chat sénior. Grâce à celui-ci, il a pu écarter le danger que représentait un serpent venimeux qui s’était introduit chez lui, comme le rapporte le média australien ABC ce jeudi 25 novembre.



Ricky Owens / ABC

L’homme et son vieil ami félin vivent à Dartmoor, dans l’Etat du Victoria (Sud-est de l’Australie). Ricky Owens s’était absenté pendant 2 heures, laissant la porte principale de sa maison ouverte, mais la porte moustiquaire fermée. C’est très probablement par un trou dans celle-ci que le reptile a réussi à se faufiler à l’intérieur, d’après l’intéressé.

A son retour, il a été surpris par l’attitude de son chat. L’animal « donnait des coups de patte autour d’une des chaises longues, sifflait et grattait, puis sautait en arrière », relate Ricky Owens. Il a soulevé le meuble en question, mais n’a rien trouvé de suspect. Il n’y a alors plus prêté attention et est ressorti.

De retour à la maison, il a constaté que Gordon était toujours aussi agité. Cette fois-ci, il focalisait son attention sur 2 sacs posés près de réfrigérateur. En inspectant l’un d’eux, Ricky Owens a eu droit à une grosse frayeur ; l’invité-surprise était un serpent-tigre (Notechis scutatus), une espèce venimeuse.



Ricky Owens / ABC

Si votre animal fait quelque chose d’inhabituel, ne l’ignorez pas !

L’élapidé, l’homme et le chat ont sursauté quasiment en même temps. Ricky Owens a aussitôt fait sortir son animal de compagnie pour lui éviter d’être attaqué, avant de s’occuper du serpent. Ce dernier s’est caché sous le réfrigérateur, mais il a réussi à s’en saisir, avant de le jeter par-dessus la clôture.

A lire aussi : Blessé et malade, un chat surmonte les épreuves avec brio avant de conquérir le coeur d'un couple



Ricky Owens / ABC

S’il s’en amuse après coup, Ricky Owens reconnaît que l’expérience aurait pu avoir une tout autre issue. Cela aurait pu arriver à un enfant, par exemple, qui aurait alors été en grand danger.

Il retient aussi une leçon importante de cette mauvaise rencontre : « Si votre animal fait quelque chose d’inhabituel à la maison, prenez-le en compte », conseille-t-il aux propriétaires.