Un chat abandonné 3 fois recommence à aimer la vie grâce à un couple chaleureux

Après 3 abandons et autant de déceptions, un chat a enfin trouvé une famille aimante pour toujours grâce à la médiatisation de son histoire. Un couple d’Ecossais est tombé sous le charme de ce félin qui leur rappelait le défunt compagnon, parti un an plus tôt.

Oscar, le chat dont « personne ne voulait », a désormais une famille qui l’aime, comme le rapporte Daily Star.

Âgé approximativement de 10 ans, ce chat roux avait été abandonné à 3 reprises. Il avait mordu son dernier propriétaire, avant son arrivée au refuge RSPCA de Burton upon Trent dans le Staffordshire (Centre de l’Angleterre), en janvier 2021.



RSPCA Burton upon Trent & District Branch / Facebook

De nombreux internautes avaient été émus par son histoire après un live Facebook organisé par un média local. De potentiels adoptants s’étaient manifestés d’un peu partout dans le monde, notamment d’Australie et des Etats-Unis, mais il n’y avait rien de concret.

Liz Broe, 58 ans, vit avec son mari Ian, 63 ans, à Glasgow en Ecosse. Le couple suivait l’évolution de la situation d’Oscar depuis le début. Ils étaient d’autant plus touchés qu’il leur rappelait leur chat Roscoe, décédé en 2020 après avoir partagé leur quotidien pendant 14 années.



RSPCA Burton upon Trent & District Branch / Facebook

Ils voulaient adopter Oscar, mais ils ne pouvaient pas se rendre en Angleterre à cause des restrictions de déplacements liées à la pandémie de Covid-19. « J'ai continué de le suivre pour voir si quelqu'un l'avait adopté, parce que, au final, je voulais juste qu'Oscar trouve un foyer aimant », raconte Liz Broe.

Puis les restrictions ont été levées et elle a contacté le refuge pour voir si le chat était toujours disponible. C’était le cas. Les Broe n’ont pas hésité et l’ont tout de suite adopté. La RSPCA a organisé son transport jusqu’à la frontière écossaise, où le couple l’attendait pour l’emmener chez lui à Glasgow. Le félin a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison en mai.



RSPCA Burton upon Trent & District Branch / Facebook

« Nous avons été surpris de voir à quel point il était amical et sociable »

Ses nouveaux propriétaires ont, eux aussi, découvert un compagnon des plus agréables, alors qu’à l’association, on les avait prévenus qu’il pouvait se montrer turbulent envers les autres animaux et les enfants. Pour le moment, Oscar n’a jamais fait preuve d’agressivité envers qui que ce soit depuis son adoption. « Nous avons été surpris de voir à quel point il était amical et sociable après avoir lu des choses à son sujet », dit Liz Broe.

Elle ajoute qu’il se comporte même très bien envers leurs invités et que « tous les voisins l’adorent. Il laisse le petit garçon d'à côté lui caresser le ventre, ce que peu de chats vous laissent faire. »

RSPCA Burton upon Trent & District Branch / Facebook

Tout va donc pour le mieux pour Oscar, si on excepte l’infection auriculaire dont il souffre et pour lesquels il reçoit un traitement. Sa famille espère qu’il pourra s’en remettre rapidement.