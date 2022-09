Un carton rempli de chatons découvert sur le bord d'une route, une association intervient et lance un appel à la solidarité

Des bénévoles du Wisconsin ont dû agir dans l’urgence après la découverte d’une dizaine de chatons nouveau-nés, abandonnés dans un carton à proximité de leur refuge. L’association a pris les jeunes félins en charge et en appelle à la solidarité du public, pour l’aider à les nourrir et soigner.

Chaque abandon d’animal est une tragédie. Certaines de ces créatures ont toutefois de la chance dans leur malheur, lorsqu’elles sont découvertes à temps pour être sauvées. Sera-ce le cas pour les chatons dont il est question ici et dont le récit est rapporté par WQOW ? La seule certitude pour le moment, c’est que l’équipe d’Eau Claire County Humane Association, un refuge situé à Eau Claire dans l’Etat du Wisconsin, travaille d’arrache-pied pour permettre à ces petits félins de survivre et d’avoir droit à la meilleure vie possible.

Agés de 2 semaines environ, les 11 chatons avaient été laissés dans un carton déposé sur le bord d’une route, à proximité du refuge. Une triste découverte faite le dimanche 11 septembre.



Eau Claire County Humane Association / Facebook

Le lendemain lundi 12 septembre, l’Eau Claire County Humane Association a lancé un appel à l’aide sur sa page Facebook. L’organisation a besoin de dons en produits divers : lait maternisé pour chaton, tétines et biberons, pâtée pour chaton, poches chauffantes passant au four à micro-ondes… « Tout ce que vous pouvez donner nous aidera », a indiqué l’association dans son post.

Les promesses de dons ont rapidement afflué, comme on peut le constater via les commentaires postés sous ladite publication.

Aucune trace de la mère

L’Eau Claire County Humane Association a également dit s’attendre à recevoir 5 autres chatons dans la journée.

L’une des personnes ayant commenté a demandé où se trouvait la mère. L’association l’ignore, malheureusement, les petits chats ayant été retrouvés seuls.

Les 16 chatons séjourneront au refuge pendant 1 mois et demi au moins, avant que les bénévoles ne commencent à leur chercher des familles.

