Un bienfaiteur tente de recoller le cœur d’une chatte traumatisée par son abandon sur un parking

Chloe, une écaille de tortue, a passé des moments très durs après avoir été abandonnée par son propriétaire. La chatte s’est retrouvée livrée à elle-même sur un parking et cette expérience l’a traumatisée. Un bienfaiteur a décidé de la prendre sous son aile et, petit à petit, l’aide à reprendre confiance en elle.

Selon Newsweek , l’ancien maître de la féline aurait été expulsé de son logement et ne souhaitait pas garder l’animal. Il l’a alors abandonné sur un parking et la chatte s’est retrouvée seule dans la rue, ne sachant quoi faire, ni où aller. Des témoins l’ont vue et ont lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour la secourir.

Un long chemin vers la résilience

Un utilisateur de la plateforme Reddit connu sous le pseudonyme @hawkeshade est tombé sur la publication et n’est pas resté insensible à la détresse de la femelle. Il s’est alors rendu sur place et l’a découverte absolument terrifiée : « Elle était tellement sous le choc de se retrouver dehors que j'ai pu m'approcher d'elle et la prendre dans mes bras », témoignait-il.

Ne pouvant imaginer la laisser seule dehors une seconde de plus, le bienfaiteur l’a emmenée chez lui et a d’abord eu du mal à nouer le contact avec elle, car elle avait très peur. Elle s’est cachée dans la salle de bain toute la journée et sifflait ou grognait dès que quiconque essayait de l’approcher.

Son bienfaiteur lui a laissé du temps pour qu’elle puisse s’adapter et, petit à petit, la féline est sortie de sa coquille. Elle a trouvé un peu de réconfort auprès de son sauveteur et a compris qu’il voulait son bien : « Elle aime se laisser tomber devant moi et montrer son ventre », témoignait l’internaute.

La prochaine étape consistera à l’emmener chez un vétérinaire pour vérifier si ses vaccins sont à jour et si elle est stérilisée. Ensuite, elle sera proposée à l’adoption pour trouver une famille aimante qui, cette fois, ne lui tournera pas le dos.