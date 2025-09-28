Un automobiliste met sa vie en danger sur l’autoroute pour sauver un chaton sur le terre-plein central (vidéo)

Alors qu’il était en voiture, Franco Blanco a repéré un petit point noir sur la route que tous les autres conducteurs tentaient d’éviter. En s’avançant davantage, il a constaté avec effroi qu’il s’agissait d’un chaton et que ce dernier courait un grand danger. Sans perdre une seconde, il s’est arrêté pour tenter de le mettre en sécurité.

Franco Blanco, chef cuisinier originaire de Floride (États-Unis), est allé au-delà de ses fonctions et a remonté ses manches pour sauver un chaton en détresse. La boule de poils s’est retrouvée sur l’autoroute et n’avait certainement pas conscience qu’elle courait un grand danger. Son témoin, quant à lui, a tout de suite su que sa vie était en jeu et lui a porté secours.

La scène s’est déroulée sur une autoroute très fréquentée, précisait The Dodo . Alors qu’il progressait, Franco a remarqué que les voitures devant lui déviaient légèrement de leur trajectoire, comme pour éviter un obstacle. Effectivement, au loin, le cuistot a repéré un point noir, qui n’était nulle autre qu’un chaton.

The Dodo / Facebook

Les minutes étaient comptées

Le cœur de Franco s’est emballé lorsqu’il a vu l’animal. Il n’avait aucune idée de comment il avait atterri sur l’autoroute, mais il savait qu’il fallait l’en sortir au plus vite. Ce que la quadrupède ne savait pas, c’est qu’il était tombé sur la bonne personne. En effet, le bienfaiteur tient le refuge pour chats Homeless Kitty Haven avec son épouse.

Il sait comment s’y prendre avec les félins et, après s’être stationné sur le bas-côté, il a pu approcher l’animal, le saisir et enfin, le mettre en sécurité. L’adrénaline était à son comble pour Franco, qui aurait pu être blessé pendant le sauvetage. Par chance, tout s’est bien passé.

Un coup du destin

La prochaine étape consistait à emmener le jeune chat chez un vétérinaire. Le chef cuisinier n’avait pas remarqué de blessure sur lui, mais préférait avoir l’avis d’un expert. Lequel a confirmé que la boule de poils était en bonne santé : « Il n'est pas blessé, c’est un miracle », assurait le sauveteur.

Le deuxième miracle pour ce dernier, c’est le fait qu’il ait été là au bon moment pour aider le chaton. Cela a résonné en lui comme une évidence. Il n’était pas question de placer le félin à l’adoption car selon Franco, leur rencontre était le destin : « Nous avons décidé de le garder immédiatement et de le faire venir à la maison avec nous [...] Le fait que ce soit nous qui étions là, c'est une véritable bénédiction », partageait l’homme.

Le chaton, baptisé Lucky Highway Miracles, est devenu le fidèle allié de ses propriétaires. Il s’est très bien installé dans leur maison et les accompagne partout !