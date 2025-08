Repéré en train de traverser l’autoroute à l’heure de pointe, ce chat s’installe pour toujours chez la femme l’ayant sauvé

Ce petit chat est exceptionnel à plus d’un titre. Il a non seulement survécu à la traversée d’une autoroute dangereuse, mais est aussi une des rares femelles qui possède un pelage roux. La chatonne a connu un destin surprenant en s’installant définitivement dans la famille qui a souhaité lui apporter son aide.

Cindy et son petit ami se trouvaient sur la route, le 14 juillet dernier, lorsqu’ils ont aperçu une boule de poils rousse tétanisée au milieu de la circulation dense. L’autoroute était en effet très fréquentée et son sauvetage paraissait difficile. Pour autant, le couple a évidemment décidé de trouver une solution pour que la féline reste en vie.

Un immense soulagement

Ce sauvetage chaotique, au milieu de la circulation, a donné lieu à un dénouement plein de soulagement pour Cindy et son compagnon. Tout le monde était sain et sauf, la petite féline ayant été ramenée dans la voiture de ses sauveteurs.

Certains internautes ont suivi le sauvetage de près, saluant le courage du jeune couple en s’exclamant : « Ils l’ont sauvé, mais mon Dieu, c’est tellement dangereux ». Tous les conducteurs ont été confrontés, au moins une fois dans leur vie, à ce moment où il faut freiner pour laisser passer un animal qui se serait retrouvé sur la route. PetHelpful, qui s’est intéressé à l’histoire, a aussi souligné l’acte admirable de Cindy.

Un heureux hasard

Depuis des mois, Cindy parlait de sa volonté d’adopter un chat, pour lui tenir compagnie dans son appartement. Elle n’avait pas encore imaginé auprès de qui elle l’adopterait. Il semble qu’il soit arrivé par lui-même jusqu’à elle. Devant l’évidence, Cindy a rapidement officialisé l’adoption.

La rousseur : un phénomène rare chez les femelles

La chatonne a une histoire incroyable, qui marquera longtemps sa trajectoire de vie. Par ailleurs, c’est par sa couleur rousse, rare, qu’elle se distingue. D’ordinaire, ce sont les mâles qui arborent un tel pelage. Les femelles sont peu fréquentes pour des raisons de transmission génétique.

Une rencontre sous le signe du bonheur

La petite chatte, une fois arrivée dans sa nouvelle maison, a été nommée Nala. Plus qu’attendue, elle a dévoilé son caractère dynamique et espiègle. Ces traits de caractère sont sans doute responsables, en partie, de son aventure sur l’autoroute. Aujourd’hui, elle est bien au chaud dans sa maison, avec les siens, et ne devrait plus jamais à avoir à se mettre en danger.