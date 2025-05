Ce chaton orphelin découvre pour la toute première fois le visage de sa sauveuse et les internautes fondent devant cette scène adorable (vidéo)

Otter Pop n’avait que 5 jours lorsqu’il a été recueilli par l’association Rory To The Rescue. Placé en famille d’accueil pour pouvoir grandir et évoluer dans un environnement sain et calme, le petit chaton a mis de longues semaines avant d’ouvrir ses yeux et de découvrir pour la toute première fois le visage de sa maman humaine. Une scène émouvante, immortalisée par cette dernière…

Kelsey est membre de l’association californienne Rory To The Rescue depuis plusieurs années. En tant que famille d’accueil, elle a pris de nombreux chats et chatons sous son aile, mais, il y a plus d’un an, l’un de ses petits protégés l’a particulièrement touchée. Il s’agit d’un chaton orphelin noir baptisé Otter Pop. Arrivé chez elle alors qu’il n’avait même pas une semaine, le minuscule félin a dû être surveillé de très près et pendant de longues semaines. N’ayant pas de mère, il était nourri au biberon jour et nuit et était régulièrement placé en couveuse… Ainsi, Kelsey est devenue la figure référente pour ce petit cœur si fragile.

Des capacités qui s’améliorent

À l’âge de 3 semaines, Otter Pop a commencé à gagner en vivacité et ses petits yeux ont enfin commencé à lui donner une perception de son entourage. Sur le compte Instagram de l’association, Kelsey a d’ailleurs posté une adorable vidéo sur laquelle on peut voir le chaton découvrir pour la première fois le visage de sa bienfaitrice. “Sa vision devient plus claire au fil des jours et j'ai trouvé que cette vidéo de lui me remarquant ainsi que les lumières était tellement mignonne”, a-t-elle écrit en légende. Débordante de tendresse et d’émotions, cette vidéo est très rapidement devenue virale. À ce jour, elle comptabilise plus de 1 million de vues, plus de 176 100 likes et a été relayée par de nombreux médias, dont Cole & Marmalade.

Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont quant à eux été plus de 870 a exprimé leur admiration face à cette émouvante scène. “Il est tellement adorable que j'adorerais le câliner”, affirme une jeune femme complètement sous le charme tandis que d’autres n’hésitent pas à remercier Kelsey pour son investissement sans limite envers la boule de poils.

Finalement, Otter Pop a bien grandi. Dans les vidéos postées par la suite, on peut le voir en train de jouer, courir, sauter dans tous les sens et profiter de bons repas savoureux. Preuve que l’amour d’une maman d’accueil peut faire des miracles !

