Un aéroport transforme 3 chats errants en agents officiels de lutte contre les nuisibles et leur construit un abri chaleureux (vidéo)

Sangbiao, Cuihua et Cuiguo n’avaient ni billet d’avion, ni uniforme, mais ils ont pourtant trouvé leur place dans l’aéroport. À Lanzhou, en Chine, ces 3 chats errants sont en effet devenus les pensionnaires les plus choyés des lieux, mais aussi les agents anti-souris préférés des passagers.

Un aéroport chinois a récemment attiré l’attention des internautes grâce à une initiative aussi originale que touchante. Plutôt que de laisser 3 chats errants livrés à eux-mêmes, l’établissement a choisi de les recueillir et de leur offrir un espace spécialement aménagé, permettant aux passagers de les observer et même d’interagir avec eux.

La création du « bureau de lutte contre les souris »

À l’aéroport international de Lanzhou Zhongchuan, en Chine, 3 chats errants ont décroché un rôle pour le moins inhabituel : celui d’agents de lutte contre les souris.

Recueillis par l’aéroport, Sangbiao, Cuihua et leur fille Cuiguo vivent désormais dans une chatterie vitrée installée près de la porte d’embarquement n°58, surnommée avec humour le « bureau de lutte contre les souris ». Pensé aussi pour les passagers, cet espace permet aux voyageurs d’observer les félins dans leur quotidien à travers la vitre.

© SCMP

Mais, attention, les 2 chats adultes ont aussi une véritable mission ! Ils participent en effet à la surveillance de certaines zones sensibles, comme les entrepôts, les cuisines ou les tapis roulants, où leur présence aide à limiter la présence de nuisibles. Grâce à cette initiative, l’aéroport affirme d’ailleurs avoir réduit son recours aux raticides.

À l'origine, Sangbiao et Cuihua erraient sur le chantier de construction du nouveau terminal de l'aéroport. Après les travaux, les employés ont constaté que leur présence permettait de limiter les rats. C’est de cette manière que l’aéroport a décidé de les nourrir plutôt que de les chasser, offrant ainsi une nouvelle vie à ces anciens chats errants, désormais devenus les mascottes des voyageurs.

Une stratégie qui valorise l’image humaine de l’aéroport

Comme le rapporte le South China Morning Post, au-delà de leur mission originale, Sangbiao, Cuihua et Cuiguo sont devenus les symboles d’un aéroport soucieux de son image humaine et bienveillante. Après la diffusion de vidéos et de photos des félins sur les réseaux sociaux chinois, les 3 chats ont rapidement conquis le cœur des internautes et des passagers, certains les surnommant avec affection les « représentants du service de lutte contre les souris ».

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Face à cet engouement, l’aéroport a choisi de leur offrir une véritable seconde chance : adoption officielle, espace vitré adapté, soins vétérinaires, vaccination, stérilisation et suivi régulier. Les voyageurs ont même été invités à participer au choix de leurs noms.

« Je m'attendais à ce que l'aéroport les ignore complètement ou les fasse fuir. Au lieu de cela, ils leur ont offert des paniers douillets, de la nourriture fraîche et même un enclos vitré sur mesure. Bravo à l'aéroport de Lanzhou ! », a par exemple déclaré une blogueuse dans sa vidéo.

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Cette initiative, saluée en ligne, montre comment un lieu habituellement associé aux départs et aux voyages peut aussi devenir un espace de protection animale et de rencontre, où la cohabitation entre humains et animaux prend une dimension inattendue. De chats errants à petites vedettes d’aéroport, l'histoire de ces 3 félins montre aussi qu’une seconde chance peut parfois apparaître là où on ne l’attend pas.